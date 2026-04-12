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Detenido un hombre tras la muerte de una mujer que se tiró desde una terraza en Pamplona

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Municipal de Pamplona.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Municipal de Pamplona. / EFE

EFE

Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge.

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