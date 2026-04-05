Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 en unas pistas deportivas de Almería

Un menor de 13 años resultó herido el pasado viernes tras ser agredido con un arma blanca por otro niño de 12 años mientras jugaban un partido de fútbol sala en unas pistas deportivas de Almería capital.

Según han indicado este domingo fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, los hechos ocurrieron pasadas las 19:00 horas del viernes en unas instalaciones públicas ubicadas en la calle Costa de la Luz, en la zona del barrio de Villablanca.

El centro coordinador fue alertado de que un menor había sufrido una agresión, detallando que la herida era de carácter superficial y se localizaba en la rodilla. La víctima recibió asistencia inicial por parte de los servicios sanitarios desplazados al lugar y, posteriormente, fue su padre quien lo trasladó por sus propios medios a un centro médico.

Por su parte, el padre del menor afectado ha corroborado a través de sus redes sociales que la lesión de su hijo se produjo en una pierna y ha precisado que el presunto autor del apuñalamiento es un niño de apenas 12 años.

El progenitor ha relatado que los hechos sucedieron mientras los menores estaban "jugando un partido de fútbol sala" y ha expresado públicamente su indignación por lo ocurrido. "Yo voy a hacer lo posible para que esto no quede en el olvido y que otro padre o madre pase por lo mismo que estamos pasando nosotros", ha aseverado en su comunicado.

El padre ha lamentado la inseguridad que percibe tras el suceso: "Esto se nos va de las manos y ya no podemos ni dejar que nuestros hijos disfruten jugando con sus amigos como toda la vida hemos hecho nosotros, por miedo a que lleguen animales, porque no se los puede llamar de otra forma, y te quiten a tu hijo".

Finalmente, la familia de la víctima ha mostrado su agradecimiento público a los efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Almería que se personaron en las pistas deportivas, destacando que realizaron "un trabajo extraordinario".

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Asimismo, el padre ha subrayado el papel fundamental de las personas presentes en el momento de los hechos, asegurando que los testimonios de los testigos que vieron la agresión fueron de "gran ayuda para localizar al agresor".