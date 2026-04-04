Investigación
Aparece el cadáver de un hombre flotando en un río de Asturias
Están abiertas todas las hipótesis y se está comprobando si había alguna persona desaparecida
Luisma Díaz
El cadáver de un varón ha aparecido este sábado flotando en el río Cuadal, en la localidad asturiana de Mieres. El hallazgo se produjo en torno a las doce de la mañana. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se encargaron de rescatar el cuerpo sin vida.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Nacional, encargada de la llevar a cabo la investigación y de los trámites para el levantamiento de cadáver. En estos momentos están todas las hipótesis abiertas y se revisa se hay alguna denuncia por desaparición en la zona.
El suceso ha causado una gran expectación en la zona y son muchos los curiosos que se han acercado al lugar de los hechos ya que, en paralelo al río, hay un paseo fluvial que toman muchos paseantes.
- Una dana se acerca a Canarias: la Aemet aclara cómo afectará a las islas
- Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
- La Aemet prevé un cambio en el tiempo para este Sábado Santo en Tenerife: lluvias débiles y temperaturas en descenso
- CD Tenerife - Cacereño: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- La Aemet prevé lluvias ocasionales este domingo en Tenerife, mientras una dana se acerca a las islas
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide «voluntad» para lograr un acuerdo sobre la apertura los domingos
- La Aemet prevé lluvias dispersas, pero más calor este domingo en Tenerife
- Los Abreu apuestan por el café en San Juan de la Rambla para diversificar la agricultura