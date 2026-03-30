Se entrega un hombre acusado de maltrato y atrincherado en una casa de Alicante

La Guardia Civil ha llevado a cabo esta tarde un amplio despliegue de agentes en el casco urbano del municipio de Teulada (Alicante) para detener a un sospechoso de malos tratos que se había atrincherado en el domicilio de su madre con un cuchillo y se negaba a salir.

Fuentes cercanas al caso han señalado que los hechos han ocurrido cuando la Guardia Civil iba a proceder a la detención de un hombre de 45 años que estaban buscando por haber agredido hace unos días a su pareja en el municipio de El Verger.

El sospechoso, lejos de dar facilidades, ha optado por quedarse dentro de su domicilio, donde también se encontraba su madre, de 76 años.

Autolesionarse

El presunto maltratador amenazaba con lesionarse si entraba la Guardia Civil y un negociador de la Benemérita ha estado hablando con el sospechoso para que se entregara de forma voluntaria, sin necesidad de realizar una intervención de asalto por parte de agentes especializados.

Vehículo de la Guardia Civil en el despliegue de Teulada. / A. P. F.

Finalmente ha salido sin oponer resistencia y ha sido detenido. Por su parte, servicios sanitarios de Protección Civil estaban atendiendo a la madre por la situación vivida.

Noticias relacionadas

El hombre arrestado ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil para instruir diligencias por los hechos ocurridos y por la agresión a su pareja en El Verger.