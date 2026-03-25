La Policía Nacional y agentes alemanes arrestan en Alicante a un supuesto espía de Rusia

Un supuesto espía de Rusia capturado en Elda. La Fiscalía General de Alemania ha informado este martes de la detención de dos personas, un ucraniano en la capital del Alto Vinalopó y una rumana en la ciudad occidental germana de Rheine, por presuntas actividades de espionaje para Rusia, según EFE.

El ucraniano, identificado como Serguéi N., fue detenido por agentes españoles en cumplimiento de una orden de detención europea. En el operativo desplegado en Elda han participado agentes de la Comisaría General de Información, Brigada Provincial de Información de Alicante y de la Policía de Alemania, según han informado fuentes policiales.

Además del arresto, se ha procedido al registro de su vivienda, sin que haya trascendido si se ha encontrado algo relevante que le vincule con los servicios de inteligencia rusos. También se desconoce qué estaba haciendo en la provincia de Alicante.

En cuanto a la rumana, identificada como Alla S., fue arrestada el lunes pasado en Rheine por operativos de las fuerzas especiales de la Policía del estado federado occidental de Renania del Norte-Wesfalia y de efectivos de la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera, región del sur germano.

Ambos son "sospechosos de haber trabajado para un servicio de inteligencia extranjero", según la Fiscalía de Alemania, que informó también de que las autoridades realizaron registros en los domicilios de los detenidos.

Seguimiento

En la orden de detención, según la Fiscalía, el ucraniano espió en Alemania por encargo de Rusia a una persona que enviaba drones y piezas para la fabricación de drones en Ucrania.

El detenido habría reunido información que encontró en internet sobre la persona a la que espió y realizado vídeos de su lugar de trabajo, una labor tras la cual dejó Alemania para ir a España.

En suelo alemán, a partir de este mes de marzo, le sustituyó la ciudadana rumana, quien habría continuado el trabajo de espionaje de la persona a la que siguió el ucraniano.

"Se dirigió a la dirección de empadronamiento de la persona y grabó el lugar con su teléfono móvil. Se sospecha que estas actividades de espionaje tenían como objetivo preparar nuevas operaciones de los servicios de inteligencia contra la persona", según el comunicado de la Fiscalía.

Este miércoles Alla S. pasará a disposición judicial de los magistrados del Tribunal Supremo, que decidirán si estará en prisión preventiva.

Las autoridades responsables de la investigación, entre las que se encuentra la Oficina para la Protección de la Constitución, nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, aguardan al traslado del ucraniano para ponerlo a disposición judicial.

Alicante, refugio de ucranianos

La invasión rusa de Ucrania ha provocado un gran éxodo de ucranianos, y también rusos, siendo la provincia de Alicante una de las zonas que más refugiados ha acogido.

Y esto además también ha venido acompañado de sucesos relacionados con este conflicto, como el asesinato a tiros en La Cala de La Vila Joiosa de un piloto que desertó del Ejército ruso con un helicóptero robado.

Precisamente el pasado diciembre los tribunales decretaron el sobreseimiento provisional de esta causa ante la falta de pruebas para atribuir a alguien estos hechos.

Deserción

La víctima, que recibió ocho tiros, era el capitán y piloto ruso de helicópteros Maxim Kuzmínov, quien en agosto de 2023 protagonizó la más sonada deserción de la guerra de Ucrania: se llevó su aeronave, un MI-8, cruzando el frente hasta una base de Járkiv (Jarkov), donde se entregó y aportó tanto el helicóptero como documentación de inteligencia militar.

Poco después de formalizar su entrega a Ucrania y de aparecer profusamente en televisión explicando su oposición a la guerra, Kuzmínov, de 28 años, pasó a convertirse en Ihor Sevchenko, ficticio ucraniano dombasiano de Donetsk, de 33 años, según la documentación facilitada por el Gobierno de Kiev. Con ese pasaporte entró en España en octubre de ese año para terminar en una ciudad y un área con amplia presencia rusa.

La deserción del capitán costó la vida a otros dos tripulantes del helicóptero, que murieron tiroteados por fuerzas ucranianas al negarse a entregarse. Ese detalle, amplificado por el dolor de las familias rusas, llevó al Kremlin a permitir que en una televisión nacional se anunciara en septiembre que Kuzmínov estaba "sentenciado". A los pocos meses acabó asesinado a tiros por personas desconocidas.

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El crimen

El hallazgo del cadáver se produjo sobre las cinco de la tarde del 13 de febrero de 2024, cuando el 112 de Emergencias recibió el aviso de la aparición del cuerpo en el garaje subterráneo de un inmueble situado en la calle Marinada en La Cala, en el término de La Vila. Se empleó munición rusa y un coche robado en Murcia con el que huyeron los dos autores del crimen.