Una detenida en Valladolid por un delito de odio contra un trabajador de un supermercado

Una mujer ha sido detenida en Valladolid como supuesta autora de un delito de odio después de que insultará al responsable de un supermercado -al que había accedido su pareja, un delincuente autor de varios hurtos en ese establecimiento- y a quien le dijo de forma denigrante que se fuera a trabajar a su país y le llegó a abofetear en el rostro.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado este miércoles que el pasado lunes un hombre entró en un supermercado de Valladolid, donde era conocido por los empleados por haber cometido hurtos en otras ocasiones, por lo que uno responsable del comercio inició una estrecha vigilancia para evitar que lo volviera a hacer.

Al percatarse de ello, el hombre optó por salir del establecimiento sin hurtar nada y sin adquirir ningún producto, seguido por el trabajador.

La Policía ha detallado que en la calle, a la puerta del supermercado, esperaba una mujer, pareja del hombre, quien al darse cuenta de lo ocurrido se encaró inmediatamente con el responsable del supermercado, dirigiéndole frases tales como "vete a tu país, extranjero de mierda, vete a trabajar a tu puto país" llegando a abofetear posteriormente al trabajador en el rostro.

La pareja abandonó el lugar, seguidos por la víctima que se dispuso a llamar con su móvil a la Policía Nacional, mientras la mujer le seguía insultando con frases xenófobas e intentaba propinarle manotazos.

La pareja y el trabajador se encontraban ya en una plaza próxima, con varias personas a su alrededor pendientes de lo ocurrido, cuando apareció una patrulla.

Los agentes, al ver la aglomeración de ciudadanos, bajaron del vehículo policial y pudieron oír perfectamente a la mujer insultando al trabajador con expresiones como "panchito de mierda, dejadme que le pegue otra hostia".

Tras mediar e identificar a ambas partes y tomar nota de la filiación de varios de los testigos presentes, recabaron información de lo ocurrido entrevistándose con la víctima, quien trasladó que iba a denunciar lo ocurrido, por lo que detuvieron a la mujer por un delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas con motivación xenófoba, comúnmente conocido como delito de odio.

A la mujer le constaban en las bases de datos policiales 22 detenciones anteriores, y según la víctima había protagonizado episodios anteriores de insultos por el mismo motivo.

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La detenida fue trasladada a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia, hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que decidió su puesta en libertad.