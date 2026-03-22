Declarado un conato de incendio forestal en La Gomera: el Cabildo despliega a la Unidad de Medio Ambiente y la EIRIF
Se ha declarado en Chejelipes, en los altos de un caserío ubicado en el municipio de San Sebastián de La Gomera
El Cabildo de La Gomera ha puesta en marcha la mañana de este domingo 22 de marzo un operativo de emergencia tras declararse un conato de incendio en la cuenca de Chejelipes, en los altos del municipio de San Sebastián de La Gomera.
La corporación gomera ha activado a la Unidad de Medio Ambiente y a los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) para tratar de sofocar el fuego declarado en los altos del caserío de Chejelipes, situado sobre el Barranco de la Villa o de La Laja.
Vecinos alertaron al ver humo que salía de un punto en medio de las montañas. Hay que recordar que La Gomera es una de las islas que ha recibido más precipitaciones durante el paso de la borrasca Therese y el terreno está humedo, un factor que favorecerá las tareas de extinción.
El conato se ha declarado a las 11:30 horas de este domingo y ya se están desplazando a la zona las unidades mencionadas.
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