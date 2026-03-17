La madre de Marta Calvo: "¿Legislar en caliente es hacerlo seis años y medio después de que mataran a mi hija Marta?"

La imagen de Marisol Burón Flores en marzo de 2022 y la de este martes, cuatro años exactos después, a las puertas del Congreso de los Diputados, son la cara y la cruz de una misma moneda, la del empeño de una madre que seis años y medio después del asesinato y desaparición de su hija Marta Calvo sigue con la herida abierta en canal no solo por no saber dónde está el cuerpo de la joven sino, además, por no obtener la respuesta legal que busca: que el Código Penal español incluya el castigo extra a los asesinos que, además de cercenar la vida de sus víctimas, oculten luego el cadáver para eludir su responsabilidad aumentando gratuita y cruelmente el dolor de las familias.

Si hace cuatro años quien salió de la Cámara Baja era una mujer exultante de alegría porque veía el inicio del cumplimiento de su objetivo, penalizar esa ocultación que hoy le sale gratis a los criminales porque no está tipificado como tal, la de este martes ha sido una Marisol deshecha en lágrimas, que apenas ha podido dirigirse a los medios, sumida en un estado de rabia, dolor y frustración.

Tal como ha adelantado este martes Levante-EMV, la madre de Marta Calvo había sido invitada al Congreso por el Partido Popular, como impulso de la reedición de la proposición de ley por la que el ala conservadora pretende castigar la ocultación y la reincidencia en casos de asesinato ampliando los supuestos de la prisión permanente revisable, la máxima condena que contempla el marco penal español, introducida en el Código Penal por el gobierno de Mariano Rajoy en sus últimos meses antes de perder las elecciones, y que muchos juristas consideran una cuasi cadena perpetua de facto.

"¿De verdad eso es legislar en caliente?"

Guiada por las palabras de la diputada popular, Marisol Burón viajó a Madrid convencida de que la votación iba a ser como la de hace cuatro años, casi unánime y a favor -en 2022, todos los grupos salvo Podemos votaron que sí la tramitación, aunque el PSOE ya advirtió de que introduciría enmiendas porque su intención era tipificarlo como delito autónomo y no como un nuevo supuesto de la PPR-. Pero no será así.

En cuanto la madre de Marta ha sido consciente de lo que iba a suceder -la propuesta era la segunda del orden del día-, ha roto a llorar. Ni siquiera ha soportado permanecer en el hemiciclo. La mujer ha abandonado precipitadamente la Cámara y, en la puerta, ha manifestado su profundo dolor y malestar. "No me lo esperaba", ha lamentado. "Yo pensaba que esta toma en consideración iba a salir adelante como salió hace cuatro años. Mi hija hace seis años y medio que no sé dónde está, y que yo tenga que oír aquí, en el Congreso, que eso es legislar en caliente, que hay que legislar sin sentimientos, que legislar en caliente es una barbaridad... ¿De verdad, después de seis años y medio? ¿De verdad eso es legislar en caliente?", se preguntó con amargura.

Marisol rompe a llorar en la tribuna de invitados del Congeso al saber que no se iba a aprobar la iniciativa para penar la ocultación de cadáver. / José Luis Roca

"No voy a parar hasta conseguirlo"

Marisol Burón aseguró, tajante, que no se conformará con lo sucedido y anunció que "volveré el año que viene. Volveré. Esta ley tiene que salir adelante sí o sí porque España así lo quiere. Estamos hablando de una ocultación del cuerpo después de un asesinato... Y mi pregunta es, si fuera su hija, ¿opinarían igual? Yo creo que no, pero es muy fácil desde el sillón decir lo que el partido opina. Político eres hoy, mañana, dentro de tres años, cuatro años,... no se sabe. Y padre, eres toda la vida; padre y madre eres hasta que te mueres. Hasta que esta ley no salga adelante, no voy a parar. Es que no voy a parar. Como tampoco pararé en hacerle justicia a mi hija. Hasta que no conseguí la prisión permanente revisable para el asesino de mi hija, no paré. Pues voy a hacer lo mismo. Hasta que esta ley no salga adelante, voy a estar aquí. Así que el año que viene, aquí estaré. No voy a parar hasta conseguirlo".

Más lejos ha ido el presidente de la Asociación por Marta Calvo, fundada por su madre. Mariano Navarro, que además es desde el inicio el psicólogo de Marisol Burón, ha asegurado que "lo que hemos vivido ahí dentro ha sido un insulto para todas las víctimas, ha sido una revictimización total de un sufrimiento indescriptible que está viviendo Marisol Burón y están viviendo otros padres con el mismo caso. Esto, desde luego, no tiene ningún sentido. Hemos escuchado declaraciones de distintos grupos parlamentarios a los que debería caérsele la cara de vergüenza".

"Nosotros no estamos buscando, y se ha repetido infinidad de veces, ningún tipo de venganza; buscamos simplemente justicia. Y aquí se ha demostrado una ausencia total de empatía y de humanidad por una gran cantidad de personas que están ocupando un sillón votado por los españoles. Nosotros estamos buscando que se haga una justicia real y se pueda minimizar el daño indescriptible que están viviendo estas personas. La ocultación de un cadáver intencionadamente por un sujeto que sabe perfectamente dónde está y calla es interferir enormemente en la elaboración de un duelo sano y es mantener un sufrimiento constante para estas personas, para las familias".

El asesino en serie de Marta Calvo podría optar a permisos en seis años. / Miguel Ángel Montesinos/Levante-EMV

Tres sentencias hasta la PPR

Tal como ha venido informando este diario, Marta fue asesinada el 7 de noviembre de 2019 -Lady lo había sido el 15 de junio de ese año y Arliene, tres meses antes, el 25 de marzo- en un encuentro sexual que el depredador que las mató, Palma Jacome, aprovechó para introducirles cocaína de altísima pureza en sus genitales para verlas morir. Durante el año y medio que duró su carrera criminal, lo intentó con muchas otras. Ocho de ellas dieron el paso y lo denunciaron cuando vieron su cara en los medios de comunicación tras ser detenido por el asesinato de Marta.

El juicio contra él se celebró en julio de 2022, tres meses después de esa votación en el Congreso. La magistrada se resistió a imponerle la PPR. Lo condenó a 159 años de cárcel por tres asesinatos consumados y seis intentados -eran ocho, pero una de las chicas renunció al proceso y la otra, defendida por la Fiscalía, no está reconocida como víctima de asesinato intentado porque la Fiscalía calificó lo vivido por las supervivientes como un simple delito de lesiones-.

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El TSJCV no se atrevió a modificar la sentencia, aunque sí corrigió el argumento jurídico. Finalmente, el Tribunal Supremo, en una sentencia clara y contundente cuyo ponente fue el alicantino Vicente Magro, le impuso la prisión permanente revisable en septiembre de 2024, dos años después de la emitida por la Audiencia de Valencia. Magro lo dejó claro: Palma Jacome cumplía perfectamente los requisitos, ya que el asesinato de Marta Calvo era el tercero tras los de Arliene y Lady Marcela. Así, lo condenó a 25 años por cada uno de los dos primeros asesinatos y a la PPR por el tercero -además del resto de penas por los ataques a las mujeres que sobrevivieron-, zanjando definitivamente el caso. Eso sí, por la ocultación del cadáver nunca ha podido ser castigado.