Dos hombres acusados de abusar sexualmente de una joven bajo sumisión química: "No recuerdo nada, me sentía inmóvil como una muñeca de trapo"

Tenían 20 y 26 años, ambos están acusados de abusar sexualmente de una mujer de 26 años la noche del 10 de septiembre de 2021. Ella asegura que antes de la supuesta violación la drogaron con cocaína. Uno de los acusados, C.Z.F., era amigo de la víctima, el otro, J.M.R., la conoció esa misma noche. La Fiscalía pide ocho años de prisión para cada uno de ellos por delitos de abuso sexual con penetración.

La noche de los hechos, el primer acusado, C.Z.F, "había quedado con sus compañeros de trabajo a cenar en un asador de Alcorcón (Madrid) y a tomar unas copas después en un discoteca de la misma localidad", según explicó el hombre durante el juicio celebrado estos días en la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid. Fue entonces cuando, sobre la una menos diez de la madrugada la víctima escribió un mensaje al acusado para "ver donde estaba y tomar algo juntos", ya que, en ese momento, su relación era de "amigos que tenían relaciones sexuales de vez en cuando", según detalló la chica en su declaración ante el tribunal.

"Me invitó a una copa"

Ambos se citaron en una discoteca. Allí, según el relato de la joven, conoció al segundo acusado, J.M.R., un hombre seis años menor que ella. "No le conocía de nada, me lo presentaron y estuve hablando un rato con él". Los dos acusados sí se conocían porque tenían amistades en común, pero "no tenían una relación fuerte", según explicaron ellos durante el juicio.

Según el escrito del fiscal, al que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, en la discoteca, C.Z.F. "invitó a una copa" a la víctima, y según explicó la joven, "él fue a la barra a por ella y luego me la trajo. Desde ese momento empecé a sentirme muy mal y a tener muchas lagunas (sobre lo ocurrido) aquella noche". Los análisis realizados a la víctima posteriormente dieron positivo en cocaína; sin embargo, ella asegura que "no había consumido nada de droga, solo alcohol".

"Hacer botellón"

Tras esa última consumición y después de que la discoteca cerrara, los dos acusados, un amigo de uno de ellos y la víctima subieron al coche de uno de ellos a las tres de la mañana, para "continuar la noche, haciendo botellón en la calle".

Una vez allí, uno de los acusados, C.Z.F., se dio cuenta de que "no tenía tabaco" y, junto a un amigo, se fueron a comprarlo, dejando a la víctima y al otro acusado solos.

"Sexo consentido"

"Yo llevaba rato sin ser consciente de prácticamente nada, me insistió mucho y el último recuerdo que tengo es de bajarle los pantalones, ni siquiera recuerdo tener relaciones sexuales con él", declaró la joven agredida.

El acusado niega los hechos y defiende que "fue sexo consentido, en ningún momento noté que ella no estuviera a gusto".

Treinta minutos después, el otro acusado, C.Z.F., volvió de "comprar tabaco" y se quedó a solas con la víctima, después de que J.M.R decidiera irse a casa. Es entonces cuando este abusó sexualmente de la chica, según la Fiscalía. La joven declaró que "no recuerdo nada, me sentía inmóvil, como una muñeca de trapo".

15 horas durmiendo

La víctima llegó a su casa a las nueve de la mañana. Su madre, que había estado "muy preocupada" durante toda la noche, declaró en el juicio que "nunca había visto así a su hija, tenía los ojos muy abiertos". Acto seguido, la chica decidió irse "directamente a dormir", y no se despertó hasta "casi 15 horas" después.

Entonces, la víctima contó a su madre que "la habían violado". Tras la agresión, la chica sufrió secuelas: "He intentado quitarme la vida en dos ocasiones. No puedo salir de casa sin estar alerta. Mi madre tuvo que pedirse una baja laboral de 18 meses para ayudarme", declaró la joven ante el tribunal.

Trastorno alimentario

El abogado de la defensa argumenta que la víctima "padecía un TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria), que precisa medicación y que, al mezclar esos fármacos con alcohol, aumenta los efectos de este, provocando una alteración de la realidad".

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El tribunal de la Audiencia de Madrid decidirá si condena o absuelve a los dos acusados.