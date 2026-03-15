En Pedreña
Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Cantabria
El arrestado es un varón de 52 años y la fallecida una mujer de 64
EFE
Santander
La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar ayer, sábado.
Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron este sábado el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.
- Santa Cruz de Tenerife abrirá en septiembre el espacio deportivo y lúdico inspirado en el hangar del Air Force One de Donald Trump
- Tratar mal a los empleados públicos en Santa Cruz de Tenerife tiene consecuencias: multas y acceso denegado
- El Tenerife logra un empate 'in extremis' en Vigo con pinta de ascenso
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife
- El alirón del CD Tenerife se retrasa, pero sigue cerca
- Dos bomberos de Tenerife resultan heridos al intervenir en un incendio
- Los vecinos de Anaga toman los pasos de peatones de Cruz del Carmen para bloquear el tráfico: “No nos van a callar”
- Un fallo en el parapente, principal hipótesis del accidente en el que murió una joven en Tenerife