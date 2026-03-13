Investigación
Detenida una mujer por prender fuego a su pareja en Valencia
La agresora atacó a la víctima, un hombre de 49 años, en su domicilio familiar de la localidad de Chiva
EFE
Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, en la localidad valenciana de Chiva, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
Los hechos han ocurrido la noche de este jueves en el domicilio familiar y, según adelanta el diario Las Provincias, la víctima ha sido trasladada al centro de salud en un vehículo policial y después ha ingresado en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital Le Fe de València.
Al parecer, según este periódico, la mujer roció a su pareja mientras dormía con el líquido inflamable que utilizaban en la vivienda para encender la estufa, y la víctima salió por una de las ventanas de la casa para pedir ayuda.
La hija de la pareja, de 16 años, estaba en la casa cuando se produjo la agresión.
