Caso Francisca Cadenas
Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
La Guardia Civil, tras hallar los restos óseos, realizó a sus familiares una prueba de ADN para confirmar que se trataban de la desaparecida
Tapados por cemento y losetas. Así han aparecido los restos de la desaparecida Francisca Cadenas, hallados en el patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos por su presunto homicidio.
En concreto, se encontraban a poca profundidas en un hueco que, por sus pequeñas dimensiones, sería compatible con una arqueta.
Prueba de ADN
Asimismo, según ha podido conocer este diario, a lo largo de la tarde de ayer, cuando los agentes de la UCO le comunicó a la familia de la desaparecida que habían hallado restos óseos en la casa de los detenidos, les realizaron pruebas de ADN a cada uno de los hijos de Francisca.
El avance de la tecnología y análisis permitió que tan solo horas después supiesen que dichos huesos pertenecían a su madre.
Esto ocurrió instantes antes de que el delegado del gobierno, José Luis Quintana, junto con el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, accediera a la vivienda de la familia para charlar con ellos.
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
- ¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios
- Tenerife tardará una década en contar con la mayoría de las grandes obras
- Costas de Canarias avala la creación de un gran charco natural en Santa Cruz de Tenerife, en el litoral de Añaza
- Investigan si los restos óseos hallados en Tenerife son de un yacimiento guanche
- Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en Tenerife
- Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste