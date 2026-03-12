“Mantenemos su inocencia al 400%”: la defensa de los hermanos detenidos por el caso Francisca Cadenas denuncia falta de acceso a las actuaciones

La defensa de los dos hermanos detenidos por el presunto homicidio de Francisca Cadenas ha reiterado, una vez más, la inocencia de sus clientes mientras avanza la investigación judicial. Los abogados José Duarte y Aurelia Martín aseguraron ante los medios que ambos investigados mantienen su versión de los hechos y que han colaborado con las autoridades desde el primer momento aunque se han acogido a su derecho a no declarar.

Duarte ha subrayado además que uno de los detenidos prestó una larga declaración: “Durante seis horas seguidas uno de los hermanos estuvo declarando, sin descanso alguno. Estuvo cooperando y colaborando”.

Según ha explicado el abogado, la defensa ha solicitado acceder al contenido de las actuaciones, algo que todavía no ha sido posible debido a que la causa continúa bajo secreto de sumario. “No se nos ha dado acceso a las actuaciones y nuestro consejo profesional es que esperen hasta que podamos conocerlas”, ha indicado.

Duarte insiste en que conocer el contenido del caso permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos. “Si esas actuaciones se nos facilitan estaremos más cerca de poder llegar a la verdad y de que este lamentable y desgraciado caso se esclarezca”, ha afirmado.

Polémica por la difusión de datos del caso

Uno de los puntos que ha generado más intensidad en sus palabras es la confirmación pública de que los restos óseos encontrados en la vivienda de sus clientes corresponderían a Francisca Cadenas. Sobre este asunto, el abogado no ha confirmado ni se ha referido a su identidad, ya que es información reservada.

“Ese tema es un dato reservado y nosotros no vamos a opinar hasta que el juzgado se pronuncie”, ha señalado. Duarte ha insistido en que la defensa no puede verificar esa información porque no forma parte todavía de la documentación a la que han tenido acceso.

El letrado también ha criticado que se hayan difundido datos cuando el procedimiento se encuentra bajo secreto. “Cuando la causa está secreta y los datos son reservados, una autoridad no puede facilitar ese dato porque la ley lo prohíbe”, ha aseverado, apuntando que ese tipo de actuaciones podrían incluso “incurrir en un ilícito penal”.

A pesar de estas críticas, Duarte ha aclarado que la defensa no busca cuestionar el proceso judicial. “No estamos buscando ningún tipo de nulidad. Si la hubiera, evidentemente la ejerceríamos como abogados defensores, pero no es nuestro objetivo”.

Defensa de la presunción de inocencia

El abogado también ha querido subrayar que, mientras no exista una sentencia firme, los investigados deben ser tratados como presuntos inocentes. “La culpabilidad la declara un juez después de un proceso y una sentencia firme”, ha recordado.

En este sentido, Duarte ha lamentado el impacto mediático y social que está teniendo el caso. “A nosotros, a los abogados, nos llaman asesinos. Imagínense cómo les llaman a ellos”, ha dicho, en referencia a las críticas y comentarios que se están difundiendo en redes sociales y en la opinión pública.

El letrado ha defendido con contundencia la posición de la defensa cuando fue preguntado por las declaraciones que realizó previamente sobre la inocencia de sus clientes. “Esta mañana dije que eran inocentes al 200%. Ahora mantenemos un 400%”, ha afirmado.

Plazos de la investigación

Respecto a los próximos pasos del procedimiento, Duarte ha recordado que el plazo máximo de detención es de 72 horas. Según explica, una vez finalicen las diligencias policiales, los hermanos podrían ser puestos a disposición judicial en los próximos días.

“El plazo máximo que establece la ley son 72 horas”, indica. Posteriormente, será el juzgado quien determine su situación procesal. “En el juzgado se decidirá si se mantiene la situación de privación de libertad o si hay alguna modificación, ya sea más agravatoria o más benévola”, ha añadido.

Por su parte, la abogada Aurelia Martín ha aclarado la situación procesal de los investigados durante las últimas diligencias. “Lo que han hecho es acogerse a su derecho a no declarar puesto que las actuaciones siguen secretas”.

La investigación continúa abierta mientras los agentes avanzan en las diligencias y el juzgado mantiene el secreto de sumario sobre un caso que ha generado una enorme repercusión pública. Entretanto, la defensa insiste en su posición: “Siempre hay que tratar a estas personas como presuntos inocentes”.

Salida entre gritos

Los dos detenidos acusados de un presunto delito de homicidio han abandonado su casa en torno a las 20.50, 12 horas después de que salieran del cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Una nueva jornada de intensos registros en dos de sus propiedades. Se espera que en la jornada del viernes continúen las diligencias pero se centren en tomarles declaración en las instalaciones de la benemérita.

Jonás Herrera

Cuando los dos vehículos policiales han abandonado la calle Nueva en donde se encuentran las viviendas de los detenidos y de la familia Meneses Cadenas los vecinos y familiares han gritado “Asesinos”, “Pudriros” o “Sois los dos culpables”. Se ha vivido otro momento lleno de tensión entre los seres más queridos y aquellos que han rodeado a la familia de Cadenas en estos nueve años desde que desapareció.