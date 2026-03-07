Un nuevo accidente de dos parapentistas en Adeje enciende las alarmas en Tenerife

El parapentismo se ha convertido en una práctica deportiva de alto riesgo en Tenerife, hasta el punto de que se han encendido las alarmas en las autoridades insulares y municipales, así como en los servicios de emergencias, ante el gran número de accidentes y fallecidos que esta actividad provoca. Un nuevo siniestro grave, esta vez de un biplaza, ocurrido el viernes en la Playa de La Enramada del municipio de Adeje, se saldó con una mujer -que fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria- trasladada en estado grave al hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y un hombre, con lesiones de carácter moderado, evacuado al Hospital del Sur.

Este es el decimoprimer accidente grave que se produce en Tenerife relacionado con esta disciplina deportiva desde febrero del año 2025. Y seis, incluyendo el del viernes, se han localizado en Adeje. El anterior fallecido se produjo el pasado mes de febrero en Puerto de la Cruz, cuando se localizó el cuerpo sin vida de un hombre que se había lanzado desde Izaña en las inmediaciones de las escolleras del muelle de la ciudad turística norteña, en la misma zona en la que se le buscó durante tres días. El alemán de 71 años acabó cayendo al mar por causas que aún se desconocen.

Apenas un mes antes, otro parapentista de 41 años que se había lanzado desde los altos de Tenerife falleció en Las Moraditas, una zona de Adeje que se encuentra por encima de la autopista del sur.

Costas y barrancos

En mayo de 2025 otro parapentista murió en Puerto de la Cruz después de caer en una zona cercana a la piscina natural de Laja de la Sal. El hombre se precipitó, con toda la equipación necesaria para llevar a cabo esta actividad, en este punto de la costa del municipio norteño. Fue un socorrista, que se encontraba trabajando en las piscinas del Lago Martiánez, quien dio la voz de alarma.

El día 4 de ese mismo mes, otro hombre resultó herido con diversos traumatismos de carácter moderado al caer a un barranco en Adeje cuando practicaba el parapente.

El primero de los siniestros de esta serie se produjo el 15 de febrero de 2025, cuando un parapentista resultó herido de carácter grave tras sufrir una caída a una carretera de Fasnia. Pocos días después, el 24 de febrero, una mujer de 40 años caía en Las Moraditas, sufriendo heridas de carácter moderado.

Las Cañadas del Teide

Hace un año, el 7 de marzo de 2025, fueron dos los heridos que volaban en un aerodino de ala fija biplaza. Los dos varones cayeron al barranco de La Vera, en las Cañadas del Teide, dentro del término municipal de La Orotava.

El 16 de noviembre y los pasados 4 y 8 de diciembre se volvía a repetir la lista en tres accidentes ocurridos en el sur de Tenerife, el primero en Arona y los otros dos, de nuevo en Adeje, con un parapentista herido en cada uno de los siniestros.