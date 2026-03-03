Colapso
Al menos tres mujeres muertas y tres desaparecidos tras caer al mar al derrumbarse una pasarela en Santander
El suceso ha ocurrido al colapsar un plataforma de madera en la playa de El Bocal
Una séptima persona ha tenido que ser atendida en el lugar por hipotermia
EP
Tres mujeres han fallecido esta tarde al romperse una pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, y caer al mar. Una de ellas había sido trasladada en estado grave a la UVI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente ha muerto.
En estos momentos, hay tres personas desaparecidas y una cuarta que está siendo atendida en el lugar por hipotermia.
Según ha podido conocer Europa Press, eran siete las personas que estaban en la pasarela cuando ha colapsado.
El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 16.45 horas y ha movilizado un amplio dispositivo en la zona en la que están interviniendo bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061, que a estas horas continúan en el lugar.
En concreto, las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se ha hundido y todas han caído al agua, donde en estos momentos se buscan a tres desaparecidos.uto Español de Oceanografía.
