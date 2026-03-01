Un fuerte olor a quemado y humo negro alertan a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife por un incendio en la vía pública

Un fuerte olor a quemado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el entorno de la calle de Los Molinos, fue la primera pista este domingo 1 de marzo de un incidente en la vía pública: varios contenedores ardiendo junto a la acera, varios vehículos y la fachada de una vivienda.

La hora del incidente

El fuego se desató en torno a las 16:00 horas, según algunos testigos.

Columna de humo

El espeso humo negro -visible desde La Salle y a cercana Avenida de Buenos Aires- ocasionado por el fuego, del que se desconoce el origen, puso en alerta a los vecinos, que rápidamente llamaron a las fuerzas de seguridad y emergencias.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encargó de acordonar la calle para evitar cualquier mal mayor hasta la llegada de los bomberos, que se encargaron de sofocar el incendio.