Sucesos
Un fuerte olor a quemado y humo negro alertan a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife por un incendio en la vía pública
El humo negro, visible desde varios puntos de la ciudad, puso sobre aviso a los vecinos del centro Santa Cruz de Tenerife, que llamaron a la Policía Local y a los bomberos por el incendio de varios contenedores
Un fuerte olor a quemado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el entorno de la calle de Los Molinos, fue la primera pista este domingo 1 de marzo de un incidente en la vía pública: varios contenedores ardiendo junto a la acera, varios vehículos y la fachada de una vivienda.
La hora del incidente
El fuego se desató en torno a las 16:00 horas, según algunos testigos.
Columna de humo
El espeso humo negro -visible desde La Salle y a cercana Avenida de Buenos Aires- ocasionado por el fuego, del que se desconoce el origen, puso en alerta a los vecinos, que rápidamente llamaron a las fuerzas de seguridad y emergencias.
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encargó de acordonar la calle para evitar cualquier mal mayor hasta la llegada de los bomberos, que se encargaron de sofocar el incendio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Muere una mujer de 40 años en un accidente tras ser atropellada en Tenerife
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene, por ahora, su calendario para 2027
- Sábado negro en las carreteras de Tenerife: segundo accidente mortal por atropello
- Santa Cruz de Tenerife alerta de la presencia descontrolada de poblaciones de gatos en Anaga
- La DGT autoriza al Cabildo de Tenerife las grúas exprés tras dos años de bloqueo
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- Canarias hace historia en SpainSkills 2026: dos estudiantes representarán a España en el Mundial de China