Un coche queda calcinado tras un incendio en una carretera de Tenerife
Policías locales tuvieron que cortar la carretera en la que ocurrió el suceso
Un coche quedó calcinado a primeras horas de la tarde de este sábado tras sufrir un incendio en una vía de Tenerife.
Un vehículo ha comenzado a arder en la carretera TF-46, vía que conecta la autopista del Sur con Fonsalía y la zona costera de Guía de Isora, lo que ha obligado a cortar la circulación en ambos sentidos.
El incendio se ha producido hace escasos minutos y hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, concretamente del parque de Tejina, que trabajaron en la extinción del fuego.
Agentes de la Policía Local mantuvieron cortada la carretera insular mientras se desarrollan las labores de intervención y se garantiza la seguridad en la zona.
Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las causas que originaron el incendio.
Se recomienda a los conductores evitar la TF-46 y utilizar vías alternativas hasta que se restablezca la circulación.
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene, por ahora, su calendario para 2027
- CD Tenerife - Real Avilés Industrial: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- Muere una mujer de 40 años en un accidente tras ser atropellada en Tenerife
- El dilema del calendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 llega al pleno municipal
- Empate con un poco de todo del Tenerife ante el Avilés en el Heliodoro