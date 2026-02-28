Un coche queda calcinado tras un incendio en una carretera de Tenerife

Un coche quedó calcinado a primeras horas de la tarde de este sábado tras sufrir un incendio en una vía de Tenerife.

Un vehículo ha comenzado a arder en la carretera TF-46, vía que conecta la autopista del Sur con Fonsalía y la zona costera de Guía de Isora, lo que ha obligado a cortar la circulación en ambos sentidos.

El incendio se ha producido hace escasos minutos y hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, concretamente del parque de Tejina, que trabajaron en la extinción del fuego.

Agentes de la Policía Local mantuvieron cortada la carretera insular mientras se desarrollan las labores de intervención y se garantiza la seguridad en la zona.

Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las causas que originaron el incendio.

Se recomienda a los conductores evitar la TF-46 y utilizar vías alternativas hasta que se restablezca la circulación.