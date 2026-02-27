La madre de Airam agradece el dispositivo de búsqueda y pide “calma y confianza”
Mercedes Afonso, madre de Airam, ha pedido calma ante el "ruido" generado por la desaparición de su hijo en La Palma, mientras agradece el trabajo de la Guardia Civil
Mercedes Afonso, madre de Airam, el joven con autismo y altas capacidades desaparecido en La Palma desde hace más de una semana, ha querido agradecer públicamente la labor del dispositivo de búsqueda y lanzar un mensaje de serenidad ante la repercusión del caso.
En un mensaje difundido en redes sociales, ha pedido “calma” ante el “ruido” que se está generando en torno a la desaparición. “Hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar el corazón hasta que todas las pistas, que son muchas, se comprueben y se constaten”, ha escrito, insistiendo en trasladar “confianza y esperanza”.
La madre ha recordado también el complicado proceso de salud que vivió su hijo durante la infancia y adolescencia. Airam sufrió síndrome de PANDAS entre los 9 y los 14 años, una enfermedad poco conocida en aquel momento en España, cuyo síntoma más severo fue un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y la contaminación, que se prolongó hasta los 17 años.
“Esta familia ha vivido en el infierno durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes”, relata en su mensaje.
Mercedes Afonso ha destacado igualmente el “apoyo y el amor” que están recibiendo, así como el trabajo exhaustivo que está realizando la Guardia Civil, que continúa investigando todas las pistas tras el hallazgo de su maleta y una prenda de vestir. “Hace falta tiempo para poder comprobarlas todas”, señala.
En su mensaje concluye con unas palabras dirigidas a su hijo: “Confío en los procesos de la vida, confío en ti, Airam, y te amo profundamente, hijo mío”.
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad
- Un terremoto de 4,1 en el volcán de enmedio sacude múltiples localidades de Tenerife y Gran Canaria
- Encuentran un cadáver en una zona costera de Tenerife
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- Las multas por orinar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife aumentan un 1.350%: pasan de dos en 2025 a 29 en 2026