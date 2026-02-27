Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo el avance de la DANA en TenerifeQuiosco bar de la plaza Weyler cierraRey Harald V de Noruega recibe el altaEmergencia hídricaTerremoto de 4,1 en el volcán de EnmedioEmilio Cuevas
instagramlinkedin

La madre de Airam agradece el dispositivo de búsqueda y pide “calma y confianza”

Mercedes Afonso, madre de Airam, ha pedido calma ante el "ruido" generado por la desaparición de su hijo en La Palma, mientras agradece el trabajo de la Guardia Civil

Foto de Airam Concepción Afonso

Foto de Airam Concepción Afonso / El Día

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Mercedes Afonso, madre de Airam, el joven con autismo y altas capacidades desaparecido en La Palma desde hace más de una semana, ha querido agradecer públicamente la labor del dispositivo de búsqueda y lanzar un mensaje de serenidad ante la repercusión del caso.

En un mensaje difundido en redes sociales, ha pedido “calma” ante el “ruido” que se está generando en torno a la desaparición. “Hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar el corazón hasta que todas las pistas, que son muchas, se comprueben y se constaten”, ha escrito, insistiendo en trasladar “confianza y esperanza”.

La madre ha recordado también el complicado proceso de salud que vivió su hijo durante la infancia y adolescencia. Airam sufrió síndrome de PANDAS entre los 9 y los 14 años, una enfermedad poco conocida en aquel momento en España, cuyo síntoma más severo fue un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y la contaminación, que se prolongó hasta los 17 años.

“Esta familia ha vivido en el infierno durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes”, relata en su mensaje.

Mercedes Afonso ha destacado igualmente el “apoyo y el amor” que están recibiendo, así como el trabajo exhaustivo que está realizando la Guardia Civil, que continúa investigando todas las pistas tras el hallazgo de su maleta y una prenda de vestir. “Hace falta tiempo para poder comprobarlas todas”, señala.

Noticias relacionadas

En su mensaje concluye con unas palabras dirigidas a su hijo: “Confío en los procesos de la vida, confío en ti, Airam, y te amo profundamente, hijo mío”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents