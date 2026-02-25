Torrejón de Ardoz
Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Madrid
Efectivos de los GEO y negociadores se desplazan a la calle Granados ante un posible brote psiquiátrico del joven, que permanece solo en la vivienda
Europa Press
Un importante dispositivo de seguridad mantiene acordonada la calle Granados de Torrejón de Ardoz, donde un hombre joven permanece atrincherado desde las 15:30 horas de este miércoles. El individuo se encuentra solo en la cuarta planta del número 29, armado con una escopeta y una ballesta, lo que ha obligado a la Policía Nacional a calificar la situación como "crítica".
Ante la peligrosidad del escenario, efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) han llegado al domicilio pasadas las 21:00 horas para preparar la entrada al inmueble. En el lugar también trabajan unidades de la UIP (antidisturbios) y un equipo de negociadores que intenta mediar con el varón, quien, según las primeras investigaciones, podría padecer algún tipo de trastorno psiquiátrico.
Vigilancia aérea y cordón de seguridad en la zona
La Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local de Torrejón, ha establecido un perímetro preventivo para proteger a los vecinos. El operativo cuenta con el soporte de una unidad de drones que monitoriza el edificio desde el aire.
Como medida de precaución, en las inmediaciones se han desplegado dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112, listos para intervenir si el mando policial lo requiere.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Santa Cruz de Tenerife prevé que en cuatro años el 30% de su población necesitará ayuda social
- Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre
- Nuevas pistas en la búsqueda de Airam en La Palma: trozos de tela que pueden ser de su ropa
- Santa Cruz suspende las licencias de todos los bienes incluidos en la aprobación inicial del Catálogo de Protección