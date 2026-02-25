Heridos un guardia civil y dos narcos durante una persecución con disparos en Cádiz

Dos presuntos narcos y un guardia civil han resultado heridos durante un operativo desarrollado en la localidad gaditana de Barbate. Los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana en el transcurso de "un dispositivo policial contra la logística de las organizaciones que se dedican al narcotráfico", en el que se han producido disparos con armas de fuego, tal como confirman desde la Benemérita. En concreto, los dos supuestos traficantes presentan heridas de bala, mientras que el agente tiene una lesión en el hombro "tras volcar el quad en el que realizaba una persecución".

El operativo se ha ejecutado a raíz de un cambio de tripulación en dos narcolanchas petaqueras ubicadas en las inmediaciones del río Barbate, según fuentes consultadas por este medio. En ese momento, efectivos del puesto de la Guardia Civil de este municipio gaditano decidieron intervenir, y ha sido durante este despliegue cuando se ha producido "un incidente con armas de fuego", tal como detallan desde el Instituto Armado.

"Dos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes han resultado heridos de bala; uno en una mano y otro en una pierna", precisan fuentes oficiales. "De igual manera, uno de los guardias civiles participantes en dicho dispositivo policial ha quedado herido en un hombro al volcar el quad en el que realizaba una persecución", añaden desde la Benemérita.

Este suceso tiene lugar después de que vecinos y asociaciones profesionales hayan denunciado la presencia habitual de estas embarcaciones junto al puerto de Barbate. "He visto una narcolancha amarrada durante días a la boya de la bocana. El lunes pasado llegó una patrullera de la Guardia Civil, pero no pudo salir para ahuyentarla", aseguró un barbateño a El Correo de Andalucía a principios de febrero.

Y no fue esa la única 'goma' próxima a la costa: el 4 de febrero encalló otra semirrígida en la playa del Carmen, junto al paseo marítimo de esta localidad. Sus tripulantes, según fuentes de la Guardia Civil, "huyeron tras pedir auxilio a otra narcolancha que vino en su ayuda". Dos tractores acudieron luego a retirar esta embarcación ilegal de la arena. A plena luz del día, a la vista de todos.

Una "preocupante sensación de impunidad"

"Los narcos no faltan a su cita para refugiarse en el puerto", apuntan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz. "Es una situación que se da de forma casi continua. La presencia de narcolanchas fondeadas en la costa gaditana se ha ido normalizando con el paso del tiempo. No es algo puntual ni excepcional, sino una realidad habitual que se produce a plena vista y con una preocupante sensación de impunidad", subraya a este periódico Olaya Salardón, secretaria de Comunicación de la AUGC.

Las gomas se han dejado ver desde tierra más allá de la borrasca Leonardo. De hecho, el pasado 23 de enero, durante el temporal Ingrid, circularon imágenes de otra semirrígida en el puerto barbateño. Y también en la playa de la Hierbabuena, en el mismo término municipal, a principios de diciembre de 2025. O a mediados de noviembre, cuando hicieron lo propio para protegerse de los efectos de Claudia.