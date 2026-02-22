Investigación
Detenido un hombre por matar a puñaladas a su vecino en Valencia
La víctima ha recibido una puñalada en el cuello y la Policía ha arrestado al autor dentro del domicilio
Teresa Domínguez / Abraham Pérez
Nuevo homicidio en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre minutos después de que matara presuntamente a un vecino suyo de una puñalada en el cuello en una finca del barrio de Benimàmet. Según las primeras informaciones el vecino de la puerta 8 sería el presunto autor del homicidio (mientras que la víctima residía en la puerta 5), cuyas motivaciones aún no han trascendido.
Nada más producirse los hechos el teléfono Emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de que un hombre se desangraba tras haber recibido al menos una puñalada, lo que ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas.
Por esa razón, se han desplazado al lugar patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y medios sanitarios. Los hechos han transcurrido alrededor de las 15:30 horas. Una vez que las primeras patrullas han verificado que la víctima, José Ramón, de 58 años, había fallecido pidieron la presencia de agentes del grupo de homicidios y de la Policía Científica. Estos segundos están realizando en este momento la inspección ocular en la escena del crimen.
Según las primeras informaciones, el presunto autor del homicidio, que se quedó en el lugar esperando a la policía hasta que fue detenido, habría tenido algunos conflictos previos en el vecindario, aunque este extremo continúa estando pendiente de confirmación dado que las investigaciones no han hecho más que empezar. Seguiremos informando.
- Histórico Sábado de Piñata que rompe las mejores previsiones en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- El guardia civil que abatió al asesino evitó una matanza en Tenerife
- La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones
- Horarios completos, conciertos de Nicky Jam y Sebastián Yatra y escenarios del segundo Carnaval de Día Santa Cruz de Tenerife 2026
- Santa Cruz de Tenerife abrirá el primer plazo de cobro de impuestos el 20 de mayo pero sin el recibo de la basura
- Atropello mortal en la TF-1 a su paso por Granadilla de Abona
- El hombre que asesinó a su hijo en Tenerife provocó gravísimos cortes en la cabeza al menor con un machete
- Álvaro Cervera pide calma tras la victoria contra el Arenteiro: «Mi equipo no está en ningún bache»