No constan denuncias previas contra el hombre que mató a su hijo en Tenerife y dejó herida muy grave a su mujer

No había denuncias previas de violencia machista ni tampoco constan antecedentes penales. El hombre de 35 años que ha sido abatido por la Guardia Civil la madrugada de este viernes en el sur de Tenerife tras matar a su hijo de 10 años, dejar herida de gravedad a su mujer, de 26 años, y provocar cortes con un machete a un agente del cuerpo de seguridad, carecía de antecedentes relacionados con la violencia de género o con otros hechos delictivos.

Lo han confirmado la mañana de este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, municipio en el que ha ocurrido este nuevo episodio de violencia machista y violencia vicaria.

Según el TSJC, en los registros judiciales "no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y dejó gravemente herida a su mujer, que ni siquiera tenía antecedentes penales". Las diligencias las lleva la plaza número uno de la sección de instrucción de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, asumiendo únicamente la investigación por la muerte del varón.

Fátima Lemes asegura estar "consternada" e "impactada" por lo sucedido en el Paseo de Santa Eulalia, en una de las barriadas de Cabo Blanco, un núcleo dormitorio del sur de la Isla donde viven principalmente personas que trabajan en los sectores del turismo, los servicios y la construcción.

A eso de las una de la madrugada de este viernes, el teléfono de emergencias 092 recibía varias llamadas que alertaban de un suceso de extrema violencia en un bloque de viviendas del Paseo de Santa Eulalia.

Los servicios de emergencia enviaron rápidamente a agentes de la Policía Local de Arona y de la Guardia Civil. Al llegar a la zona, los agentes se encontraron con un hombre que portaba un machete y estaba visiblemente alterado. Tanto que cuando fueron a reducirlo, este respondió atacando a uno de los guardias civiles, que resultó herido y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario.

Los agentes tuvieron que utilizar sus armas reglamentarias para abatir al atacante pues no respondía a las exigencias de que se deshiciera del machete y colabarara en su detención. Una vez abatido, se fueron directamente a la vivienda del portal 2, donde se encontraron el cuerpo sin vida de su hijo, de 10 años, y a su mujer con heridas muy graves y que fue evacuada a un centro sanitario.

La alcaldesa asegura que tampoco en el Ayuntamiento de Arona constan denuncias por violencia de género o alteraciones del orden público contra este joven, de 35 años y de origen venezolano. Su mujer, que se debate entre la vida y la muerte, tiene 26 años y es de nacionalidad española y natural de Tenerife.

"Todas las personas a las que hemos consultado que conocían a la pareja aseguran que nunca imaginaron que una cosa así podía ocurrir", asegura Fátima Lemes, para añadir: "No había casos previos de discusiones o enfrentamientos que escandalizaran a los vecinos".