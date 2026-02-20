Arona decreta dos días de luto por el asesinato de un niño a manos de su padre, que también hirió a su mujer

El Ayuntamiento de Arona ha decretado dos días de luto en todo el municipio por el asesinato de un niño de 10 años a manos de su padre, un joven de 35 años que también dejó con heridas de gravedad a su pareja y madre del menos la madrugada de este viernes.

Lo ha confirmado la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, en declaraciones a EL DÍA. "Vamos a decretar dos días de luto y guardar un minuto de silencio por este caso", aseguró Lemes, que todo apunta se trata de violencia machista y vicaria.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes cuando un joven de origen venezolano de 35 años asesinó presuntamente a su hijo de 10 con un machete y dejó con heridas muy graves a su mujer, una joven nacida en Tenerife de 26 años.

Cuando la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos, en el Paseo Santa Eulalia del barrio de Cabo Blanco, en Arona, el atacante se enfrentó a los agentes e hirió con el machete a uno de ellos ya fuera de la vivienda. Debido a su estado de alteración, los guardias civiles tuvieron que abatirlo.

Las muestras de consternación y condena de las administraciones públicas se están sucediendo la mañana de este viernes, desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife a los ayuntamientos de las Islas.

Cabo Blanco es una ciudad dormitorio de más de 6.000 habitantes, que alberga varias barriadas como la que ha protagonizado este nuevo caso de violencia machista y vicaria.

España asiste a uno de sus inicios de año más negros desde que hay registros en cuanto a violencia machista se refiere, y si se mantiene la media criminal de feminicidios, el año 2026 pinta mal, muy mal. En apenas un mes y medio, 49 días, para hablar con exactitud, se han registrado diez asesinatos machistas en nuestro país. Una cifra que triplica la de ejercicios anteriores y que deja un balance tan preocupante como escalofriante: una víctima mortal por violencia de género cada cinco días.

Noticias relacionadas

El caso de Arona se está investigando como un nuevo caso de violencia machista y vicaria. La mujer atacada con el machete se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario de Tenerife, mientras el hijo de 10 años fue encontrado ya sin vida, después de sufrir el ataque de su padre, en la vivienda de Cabo Blanco donde residían.