Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Una coordinación sanitaria "perfecta" en Adamuz

Un mes después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y más de un centenar de heridos, desde el hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, que concentró la asistencia a la gran mayoría de los afectados, se destaca la "perfecta" coordinación sanitaria de la que aún se puede aprender para mejorar.

En una entrevista con EFE, el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, ha defendido que "siempre se puede aprender" de una catástrofe, incluso cuando la respuesta sanitaria ha funcionado "de forma realmente espectacular" a pesar de que fue un momento "convulso" y a día de hoy la sociedad sigue "sacudida" por lo ocurrido.

Ha recordado que la tragedia obligó a activar el plan de catástrofes "en cuestión de minutos" y a "reordenar todos los recursos", si bien tras un mes "de mucha asistencia y tensión" en el que se ha podido acompañar a las familias y celebrar "la recuperación de la gran mayoría" de los heridos ya son muy pocos los pacientes que siguen hospitalizados.