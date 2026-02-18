Investigación
Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista
La Policía ha detenido ya a un hombre como principal sospechoso
Héctor González
Madrid
En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.
Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.
Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido estrangulada hasta la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso del año en la capital tras sumar cuatro en 2025.
- El bejeque, de símbolo ancestral del territorio a protagonista actual de la biodiversidad de Canarias
- Multado con 200 euros por Hacienda por recibir un Bizum de su madre: la Agencia Tributaria castiga estas operaciones que miles de tinerfeños hacen a diario
- Entierro de la Sardina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025
- EL DÍA sortea entradas: Te espera una noche de humor en El Sauzal con En Otra Clave, que te invita a reír sin parar
- Dos años de cárcel por pedir a una niña de 14 años en Tenerife que le enviara fotos desnuda
- Santa Cruz ejecutará nuevas medidas de seguridad en el edificio de la muerte: eliminará las escaleras de varias plantas y el acceso al sendero
- Canarias tiene un límite: un 18M más desinflado e impaciente exige pasar ya a la acción y limitar el turismo
- Localizan sin vida al parapentista accidentado en la costa de Puerto de La Cruz