Agresión con arma blanca
Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo durante el carnaval de O Hío en Pontevedra
Gonzalo Martínez
Un joven de 17 años, vecino del municipio pontevedrés de Cangas, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un corte en un muslo, supuestamente por un navajazo o un botellazo propinado durante las celebraciones del Carnaval de O Hío en Pontevedra. Los hechos sucedieron el lunes por la noche en la aldea de Vilanova y el chaval fue asistido por acompañantes hasta la llegada de una ambulancia contratada por el Concello para cubrir el evento y de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que investigan el suceso. Los testimonios apuntan a que el autor de la agresión fue una persona que iba disfrazada y con el rostro cubierto con pasamontañas, que habría utilizado un arma blanca, un objeto punzante como un cuchillo, una navaja o una botella rota.
Los datos recabados, todavía imprecisos, refieren que dos personas se acercaron al grupo de jóvenes que disfrutaba del carnaval y una de ellas atacó a la víctima, supuestamente sin mediar discusión. El joven sufrió la herida en la parte anterior del muslo derecho, cerca de la arteria femoral que le habría provocado daños más graves. Según fuentes municipales, el chaval se encuentra fuera de peligro.
Tres patrullas de la Policía Local y dos de la Guardia Civil custodian las celebraciones del multitudinario Carnaval de O Hío en Pontevedra, que reúne a miles de personas en la parroquia canguesa, muchas de ellas llegadas desde otros municipios.
- Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
- El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva
- Santa Cruz de Tenerife crea el Plan Trulenque, para que los mayores viajen por las Islas
- La Aemet avisa de un cambio radical en Tenerife: la calima activa el aviso amarillo
- El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
- Las familias toman las calles de Santa Cruz de Tenerife en el primer Carnaval de Día