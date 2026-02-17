Agresión con arma blanca
Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
Las intoxicaciones por consumo de alcohol fueron la principal causa de las intervenciones de Cruz Roja en una joranda donde hubo 15 traslados a hospitales
La jornada del lunes del Carnaval de Badajoz se saldó con un total de 72 asistencias sanitarias atendidas por Cruz Roja, en un día que los equipos califican como "bastante ajetreado" desde primera hora.
La incidencia más destacada se produjo en torno a las 4.00 horas en la plaza de España, donde un joven de 19 años resultó herido con arma blanca durante una reyerta. Aunque la lesión presentaba una gravedad limitada, fue derivado a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.
Balance de asistencias
A lo largo de la jornada, Cruz Roja atendió principalmente casos de carácter leve, siendo las intoxicaciones por consumo de alcohol las más numerosas, con 23 intervenciones. También se registraron 14 heridas accidentales, 11 atenciones por enfermedad común y 7 heridos en reyertas.
El dispositivo sanitario actuó además en 6 traumatismos accidentales, 3 crisis de ansiedad, 2 casos de enfermedad cardiaca, 2 esguinces, 2 intoxicaciones por consumo de drogas, una reacción alérgica y un síncope.
En total, 15 personas precisaron traslado a centros hospitalarios, la mayoría por patologías de carácter traumático.
Dispositivo desplegado
Para cubrir esta jornada festiva, Cruz Roja movilizó un total de 22 efectivos y 6 unidades móviles, que permanecieron operativas durante todo el lunes de Carnaval.
- Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
- El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva
- Santa Cruz de Tenerife crea el Plan Trulenque, para que los mayores viajen por las Islas
- La Aemet avisa de un cambio radical en Tenerife: la calima activa el aviso amarillo
- Oltra: 'Mi relación con Cervera difícilmente se va a arreglar
- El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980