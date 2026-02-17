Encuentran degolladas en su domicilio de Castellón a una mujer y a su hija de 12 años

Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes (Castellón). La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.

Los cádaveres han sido hallados en una vivienda cercana al Ayuntamiento de Xilxes. / Pablo Ramón Ochoa

La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos. La mujer era natural de la localidad de la Plana Baixa.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.

Según ha podido conocer Mediterráneo, sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento de su pareja y ha sido detenido. Según las explicaciones dadas ante las fuerzas de seguridad, este hombre aseguró que se encontraba en Valencia, y que le había llegado un mensaje en el que se le alertaba que algo había ocurrido, por lo que habría tomado la decisión de acudir a la localidad.