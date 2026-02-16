En Directo
Minuto a minuto
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Renfe inicia el servicio en Cataluña a medio gas
Renfe vuelve a iniciar esta semana el servicio en Cataluña a medio gas, con cerca de 200 puntos con restricciones de velocidad, mientras Adif realiza trabajos de mantenimiento y se certifica su operatividad, y con diversos tramos que se cubren con transporte alternativo por carretera.
El Gobierno y la Generalitat prevén que Rodalies opere en abril sin ninguna de las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de emergencia, aunque ya a finales de este mes e inicios de marzo se eliminará la mayoría de las restricciones, según anunció el pasado viernes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
Renfe recuerda que las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria pueden provocar afectaciones en la prestación del servicio en algunas líneas de Rodalies.
Las aerolíneas aceleraron la subida de precios en enero, el mes del accidente de Adamuz
Las aerolíneas que operan en España subieron sus tarifas un 9,3% en el mes de enero, después de que en diciembre las aumentaran un 6,6%. De esta manera, aceleraron el incremento del coste de los billetes en el mes del accidente ferroviario de Ademuz (Córdoba).
Así lo revelan los datos definitivos extraídos por Servimedia del IPC de enero, que indican que las tarifas aéreas suman dos meses al alza tras experimentar el pasado noviembre su primera bajada desde septiembre de 2024.
En ese último mes, los billetes para volar dentro de España subieron un 4,1%, siete décimas menos que la subida del 4,8% de diciembre. Mientras, las rutas internacionales se encarecieron un 10,9%, 3,5 puntos más que el 7,4% de subida de diciembre.
El PP creará esta semana en el Senado una comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria
El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar en el Pleno de esta semana la creación de la comisión de investigación para analizar el estado de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y de los Cercanías, que anunció hace unas semanas el líder de los 'populares', Alberto Nuñez Feijóo.
Coincidiendo con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un Pleno extraordinario en el Senado para hablar sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), Feijóo adelantó en una entrevista televisiva que el PP crearía una comisión de investigación sobre el estado de la red en toda España.
Ahora, los 'populares' han dado el paso de formalizar la creación de esta comisión de investigación --la sexta en el Senado--, y llevarán este asunto al Pleno de la próxima semana.
Restablecida con normalidad la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo
Renfe ha restablecido este domingo la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo tras la supresión de 18 servicios durante el sábado debido a la situación meteorológica adversa por los fuertes vientos.
Desde primera hora de la mañana, los trenes, tanto de alta velocidad como de larga y media distancia, circulan con normalidad.
El primer tren de larga distancia ha salido a las 06:55 horas desde Alicante a Barcelona (Euromed) y, en sentido contrario, a las 07:40 horas desde Barcelona hacia Cádiz (Alvia), según informa Renfe.
Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que ha quedado restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla. Así lo han indicado este sábado, a través del perfil en la red social X InfoRenfe, canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros, consultado por Europa Press. Renfe ha venido informando en días pasados de las distintas afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas aversas y también tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
El Gobierno subraya su compromiso para esclarecer lo ocurrido en el accidente de Adamuz
La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha subrayado este sábado el compromiso del Ejecutivo para esclarecer lo ocurrido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y así poder evitar siniestros similares en un futuro.
Durante un foro sobre la vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), Montero ha recordado al inicio de su intervención a las víctimas del siniestro: "Huelva está en nuestro corazón, básicamente porque la mayoría de las personas que perdieron la vida o que están heridas todavía son de esa provincia", ha dicho sobre esta "tragedia" que "conmovió" al conjunto de Andalucía.
La vicepresidenta ha destacado el "compromiso" del Gobierno para esclarecer los hechos y así, "en la medida de lo posible", evitar situaciones similares en un futuro.
La Junta de Andalucía augura instrucción "larga" y "complejísima" del accidente de Adamuz
El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha augurado este sábado una instrucción judicial "larga" y "complejísima" del accidente ferroviario del pasado 18 de enero ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.
En declaraciones a los periodistas, antes de participar en Córdoba en el evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el consejero ha mostrado un agradecimiento expreso a todos los funcionarios que han hecho un "trabajo excelente en los primeros días de la instrucción de este asunto".
Ha valorado el esfuerzo que se ha hecho en el incremento de jueces en el partido judicial de Montoro (Córdoba) donde también aumentarán el número de funcionarios y se ha ordenado una gestión de esa instrucción cree que será "muy positiva y muy ágil".
Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón
Renfe ha suprimido durante la jornada de este sábado el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón por los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana ante las rachas de vientos fuertes y huracanados.
A través de la red social X, Renfe indica asimismo que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.
La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento, con aviso rojo (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 kilómetros por hora y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.
El arzobispo de Toledo apela a la esperanza ante el dolor por el accidente de Adamuz
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha hecho un llamamiento a la fe y la esperanza ante el "dolor y el sufrimiento" causado por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.
En la catedral Primada de Toledo, Cerro Chaves ha presidido la misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y al que también ha asistido el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán.
En la homilía, el arzobispo de Toledo ha lamentado el accidente que ha llenado a la sociedad de "sufrimiento y dolor" por la muerte de 46 personas, aunque ha pedido contemplarlo "desde la fe y la esperanza", ya que ha mostrado la "esperanza cierta de que no acaba todo con la muerte".
Dos nuevas altas dejan en siete los heridos hospitalizados por el accidente de Adamuz
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, tras haberse registrado dos nuevas altas en las últimas horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los seis adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
Además, en planta hay dos ingresados en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Vithas Málaga.
