Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria

El Ayuntamiento de Huelva exige "toda la verdad" sobre el accidente de Adamuz y "depurar responsabilidades"

El Ayuntamiento de Huelva ha avanzado este lunes que actuará "en defensa" de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), los heridos y sus familias, en "diferentes acciones que se plantearán en las próximas semanas", con el objetivo de que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se depuren todas las responsabilidades que correspondan, sean del tipo que sean, en relación con el accidente ocurrido".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de "garantizar que no vuelva a suceder una tragedia de esta dimensión, que ha costado la vida de 46 personas". El consistorio ha destacado que ha estado "desde el primer momento al lado de los afectados, acompañándolos en su dolor y dando respuestas a las necesidades que han surgido".

"La prioridad absoluta ha sido la protección de las familias afectadas y el acompañamiento a los vecinos en unos momentos de especial dolor y preocupación. Estos mismos han trasladado al Ayuntamiento su inquietud ante la falta de información y explicaciones claras, así como su deseo de actuar para garantizar que la tragedia no quede impune".