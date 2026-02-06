Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Una avería interrumpe temporalmente los trenes Benalmádena-Fuengirola, ya restablecidos

La línea C-1 del tren de Cercanías entre las localidades malagueñas de Benalmádena y Fuengirola ha quedado con la circulación temporalmente interrumpida este jueves por una avería de electrificación, finalmente restablecida aunque ha afectado a varios servicios con retrasos.

Desde el organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han informado a EFE de que se registró una falta de tensión en la catenaria a las 19:35 horas, por lo que quedaron los trenes detenidos en los apeaderos, y a las 20:22 horas se recuperó ya la tensión.

Durante esa situación en la línea solo se hacía el recorrido entre Málaga capital y Benalmádena, la avería afectó a cuatro trenes con un retraso medio de 59 minutos y, una vez restablecido el tráfico, los trenes recuperaron gradualmente su frecuencia de paso habitual.