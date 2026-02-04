Cae una telaraña de redes de narcos con 51 detenidos que vendían en Valencia cocaína traída de Portugal

Nuevo golpe al narcotráfico en València, esta vez a las redes medias y pequeñas, que son las que acaban inundando las calles de droga. El éxito, en esta ocasión, ha sido de agentes de la Policía Nacional, que han detenido a más de medio centenar de traficantes y camellos de distintas tramas que confluían en una misma telaraña, responsable de la venta de cocaína comprada en Portugal, sobre todo, pero también de heroína, marihuana y hachís en todas las escalas. El entramado, que ha sido desmontado a lo largo de meses de investigación del grupo II de la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la brigada de Policía Judicial de Valencia, bajo la dirección del juez titular de la plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, había extendido sus tentáculos no solo por la provincia de Valencia, sino también por la de Castelló, Cuenca y Madrid. De momento, el juez ha enviado a prisión a 17 de los 51 detenidos.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Valencia, agentes de la Policía Nacional han detenido en las provincias de Valencia, Castellón, Madrid y Cuenca a 41 hombres y 10 mujeres como presuntos responsables de la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, procedente de Portugal. Se han llevado a cabo 39 entradas y registros en diferentes provincias del territorio nacional, donde se han intervenido cerca de 242 kilogramos de cocaína, siendo localizada una gran parte oculta en un vehículo 'caleteado'; alrededor de 57 kilos de hachís, más de 12 kilos de marihuana, 979 gramos de heroína, gran cantidad de pastillas de MDMA, así como más de 554.000 euros en efectivo, doce lingotes de oro, seis armas de fuego, armas prohibidas y simuladas, además de 36 vehículos. Es el exitoso balance de la bautizada como Operación Diana.

Cocaína procedente de Portugal

La investigación se inició en abril del pasado año tras tener conocimiento de un traficante que estaba dedicándose a la distribución de cocaína en la C. Valenciana. Fruto de las primeras labores de vigilancia, se pudo corroborar la actividad delictiva del sospechoso, quien poseía numerosos vehículos en inmuebles donde transportar y guardar la droga. Esas primeras gestiones permitieron descubrir la existencia de una organización delictiva conformada por numerosas personas que ejercerían diferentes roles, los cuales adquirían la droga, principalmente cocaína, procedente de Portugal, donde la conseguían a mejor precio que en España.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores averiguaron que la organización contaba con espacios para almacenar las sustancias estupefacientes, lo que se conoce como 'guarderías', distribuidas por toda la provincia de Valencia, principalmente Burjassot, Alcàntera de Xúquer, Riba-roja de Túria o Torrent. Transportaban la droga en 'caletas', esto es, compartimentos ocultos habilitados en vehículos para esconder sustancias y objetos prohibidos, como dinero o armas.

Durante el mes de septiembre del pasado año, los agentes localizaron en la localidad de Alcàntera de Xúquer (Cuenca) uno de los vehículos que sería empleado por los miembros de la organización para transportar la droga por todo el territorio nacional. Tras realizar diversas vigilancias, los investigadores de la Udyco de Valencia consiguieron ubicar el domicilio donde se resguardaba el vehículo, en Majadahonda (Madrid). En el transcurso de la investigación, los agentes detectaron cómo este vehículo se desplazaba por todo el territorio nacional y averiguaron que parte de la droga era destinada a un traficante que residía en una localidad de Cuenca.

El gran cargamento, en marcha

A finales del mes de noviembre, los policías tuvieron constancia de un transporte de gran cantidad de cocaína, la cual se encontraba oculta en el interior de ese vehículo 'caleteado', por lo que se desplegó un operativo policial que contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO) desplazado desde su sede, en Guadalajara. De forma paralela, se efectuaron ocho entradas y registros en las localidades de Casasimarro, en Cuenca, y Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid. Como resultado de las mismas, se aprehendieron cerca de 163 kilos de cocaína –de los cuales 160 se encontraban en el compartimento oculto del vehículo–, cerca de 11 kilos de marihuana, 26.565 euros en efectivo y otros efectos. En dicho operativo, se detuvo a siete personas, ingresando en prisión provisional seis de las mismas.

Una vez desarticulado este escalón de la organización, los investigadores de la Policía Nacional se centraron en los siguientes peldaños, siendo a comienzos de 2026 cuando se practicaron ocho entradas y registros en localidades valencianas como Alcàntera de Xúquer, Alberic y La Pobla Llarga, donde intervinieron casi seis kilogramos de cocaína, 233.630 euros en efectivo y un arma de fuego, entre otros efectos. Este dispositivo se saldó con la detención de 11 personas e ingreso en prisión provisional de tres de ellas.

Pocos días después, tuvo lugar el siguiente operativo policial sobre el escalón inferior, llevándose a cabo otras 12 entradas y registros en numerosas localidades de la provincia de Valencia y Castellón, donde se incautaron alrededor de 68 kilos de cocaína, 979 gramos de heroína, 272 pastillas de MDMA (éxtasis), 255.687 euros en efectivo y cuatro armas de fuego, resultando detenidas 15 personas, de las cuales siete ingresaron en prisión provisional.

El mazazo al último escalón: los camellos

La investigación culminó con un operativo destinado a la desarticulación de la cartera de clientes y distribuidores de la droga a pequeña escala, llevándose a cabo otras 13 entradas y registros en las localidades de Torrent, Alzira, Albal, Llíria, Quart de Poblet, Port de Sagunt y València. Durante los mismos, la Policía Nacional intervino 56 kilogramos de hachís, cerca de dos kilos de cocaína, más de un kilo de marihuana, 38.250 euros en efectivo, doce lingotes de oro de diferentes pesos, 61 gallos de pelea y un arma de fuego. Como resultado de dicha intervención policial, 16 personas fueron detenidas, de las cuales una ingresó en prisión provisional.

Tras una compleja investigación por parte de la Policía Nacional, se ha logrado la desarticulación de un grupo delincuencial perfectamente estructurado, obteniendo los siguientes resultados totales: 51 personas detenidas -de las cuales 17 han ingresado en prisión-, 39 entradas y registros realizadas por todo el territorio nacional, alrededor de 242 kilogramos de cocaína, 979 gramos de heroína, más de 12 kilos de marihuana, casi 57 de hachís, 272 pastillas de MDMA, más de 554.000 euros en efectivo, así como doce lingotes de oro, seis armas de fuego, además de armas simuladas y prohibidas, numerosa munición de diferentes calibres, y 36 vehículos -11 de ellos 'caleteados'-.