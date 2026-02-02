En Algemesí
Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños
El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación
El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores
Saray Fajardo
La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), situada en la calle Albalat, por presunto maltrato a los menores del centro. El personal del centro, como ha adelantado À Punt, interpuso varias denuncias que han sido claves para llevar a cabo la investigación y detener a la dueña de 55 años.
Fuentes cercanas a la escoleta explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias.
Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Trapaseros gana con su Super Bowl la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
- Un hombre asesina a tiros a su madre en Costa del Silencio, en Arona
- Cabía el más difícil todavía: manotazo de Bambones en la final de murgas adultas del Carnaval 2026
- Hallan en aguas próximas a Anaga el cadáver de una mujer
- Esta es la puntuación del 'jurado paralelo' de EL DÍA para la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- El 'jurado paralelo' de El Día le da a Bambones el primer premio en la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife