Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 52 años, en la localidad pontevedresa de Mos.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda, después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.

Las mismas fuentes informan de que no había antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.