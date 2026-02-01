Investigación
Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra
La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 52 años, en Mos
EFE
Madrid
La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 52 años, en la localidad pontevedresa de Mos.
Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda, después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.
Las mismas fuentes informan de que no había antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas al norte y habrá fuertes rachas de viento
- Santa Cruz de Tenerife registra en dos años 143 solicitudes para convertir locales comerciales en viviendas
- Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife
- Trapaseros gana con su Super Bowl la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Pilar, la joven entrenadora de Fitness desaparecida en Mesa del Mar, en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife da 72 horas al parking de la plaza de España para que ejecute obras de seguridad
- Cabía el más difícil todavía: manotazo de Bambones en la final de murgas adultas del Carnaval 2026
- Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026