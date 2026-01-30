Investigación
Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao
EFE
La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja tras recibir un aviso de un presunto homicidio, y han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.
La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.
- La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
- Buscan a una mujer que cayó al mar junto a su perro en la noche del miércoles en Tenerife
- Pletóricos Trapaseros en una tercera fase que confirma el bajo nivel del concurso de murgas adultas del Carnaval de Tenerife
- Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas
- Pasan a la final de murgas del Carnaval de Tenerife Bambones, Triqui, Tiralenguas, La Sonora, Trapaseros, Diablos, Zeta y Diabólicas
- Oportunidad en Tenerife: espectacular chalet independiente de dos plantas en una de las mejores zonas de La Orotava
- El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Un incendio afecta por completo a un local en Tenerife