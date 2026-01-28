Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El Gobierno prevé reabrir en unos 10 días la línea Madrid-Sevilla

Elma Saiz defiende el ejercicio de "transparencia" de Puente, que está "dando la cara a pecho descubierto"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha salido en defensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el ejercicio de "transparencia e información" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida de 45 personas. "Como responsable política, yo me siento dignificada con un ministro que está dando la cara, que está comprometido al 100% con buscar las respuestas y dando explicaciones en todo momento en diferentes medios de comunicación todo el rato", ha señalado Saiz en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Preguntada por si cree que Puente ha cometido algún error en sus declaraciones de estos días, Saiz ha subrayado que "qué se estaría diciendo" si no hubiera salido a dar explicaciones.

"Yo valoro de manera importante el esfuerzo que está haciendo. Mañana mismo va otra vez a comparecer y es un ejercicio absolutamente de transparencia, de información y de estar dando la cara a pecho descubierto", ha insistido.