En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El Gobierno prevé reabrir en unos 10 días la línea Madrid-Sevilla
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
El PP lleva a Bruselas el accidente de Adamuz y pide evaluar el uso de fondos UE en el mantenimiento
El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea (CE) una evaluación detallada del uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), destinados al mantenimiento y modernización de la red ferroviaria en España, debido a los datos conocidos tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, en los que han fallecido 46 personas y ha habido más de un centenar de heridos. La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas escritas ante la Comisión Europea en las que han reclamado un análisis en profundidad sobre el destino de los millones de euros invertidos por la Unión Europea en el sistema ferroviario español, ante lo que consideran un "colapso" de la red.
María Jesús Montero: "El PP se ha empeñado en empañar el funeral religioso"
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes desde Bruselas que el Gobierno estará "donde tiene que estar, arropando a las víctimas" del accidente de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, por lo que asistirá a la misa funeral en Huelva, al tiempo que ha afeado al Partido Popular que quiera "empañar" el acto por pedir que no acudan miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El Partido Popular se ha empeñado en empañar este funeral religioso, que va dirigido a arropar a las víctimas y a sus familiares. Estamos escuchando palabras como provocación, incluso llamamientos por parte de portavoces del Partido Popular para que no acudamos al funeral religioso", ha criticado Montero en declaraciones a la prensa.
La línea Madrid-Sevilla reabrirá en unos 10 días, tras permiso del juez para reponer la vía
El Gobierno prevé recuperar el servicio de la línea Madrid-Sevilla, interrumpida por el accidente de Adamuz, en unos diez días -en torno al próximo sábado, 7 de febrero-, después de haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro en el que murieron 45 personas.
Elma Saiz defiende el ejercicio de "transparencia" de Puente, que está "dando la cara a pecho descubierto"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha salido en defensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el ejercicio de "transparencia e información" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida de 45 personas. "Como responsable política, yo me siento dignificada con un ministro que está dando la cara, que está comprometido al 100% con buscar las respuestas y dando explicaciones en todo momento en diferentes medios de comunicación todo el rato", ha señalado Saiz en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Preguntada por si cree que Puente ha cometido algún error en sus declaraciones de estos días, Saiz ha subrayado que "qué se estaría diciendo" si no hubiera salido a dar explicaciones.
"Yo valoro de manera importante el esfuerzo que está haciendo. Mañana mismo va otra vez a comparecer y es un ejercicio absolutamente de transparencia, de información y de estar dando la cara a pecho descubierto", ha insistido.
Pablo Gallén
El Gobierno aprueba un paquete urgente de ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida de hasta 84.000 euros
El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un paquete de medidas urgentes para atender a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), del 18 de enero, y Gelida (Barcelona), del 20 de enero, con el objetivo de activar ayudas económicas de forma ágil y complementaria a las indemnizaciones ya previstas en la normativa europea y nacional. El decreto fija una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida y, en el caso de lesiones corporales, establece importes según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros, con cuantías que van desde 84.141,7 euros hasta los 2.404,04 euros.
Xuan Fernández
La investigación del accidente de Córdoba se centra en la soldadura y aleja la responsabilidad de las empresas de los raíles
La principal hipótesis de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con la muerte de 45 personas, desvincula de responsabilidad a las empresas que fabricaron los raíles y los desvíos de vía, ArcelorMittal y Talleres Alegría, respectivamente. Las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo independiente aunque adscrito al Ministerio de Transportes, se centran en el proceso de soldadura entre uno de los carriles, fabricado en 2023 e instalado en 2025, que fue el que acabó fracturado en la cabecera, y otro de los raíles, más antiguo y fabricado en 1989. En ambos casos construidos por el sector siderúrgico asturiano.
La Catedral de Sevilla acoge hoy una misa solemne en memoria de las víctimas
La Catedral de Sevilla acoge hoy a las 20,00 horas, una misa solemne en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que se saldó con 45 fallecidos, así como por el maquinista Fernando Huerta, joven sevillano que perdió la vida en el siniestro de Gelida (Barcelona) tres días más tarde.
Punta Umbría reconoce a Adamuz con su máxima distinción por su solidaridad
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha acordado conceder al pueblo de Adamuz (Córdoba) su máxima distinción por su respuesta solidaria tras el trágico accidente ferroviario y por el trato que sus vecinos dispensaron a todas las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en la localidad cordobesa el 18 de enero.
El pleno ha decidido por unanimidad y a propuesta del alcalde, José Carlos Hernández, otorgar a la localidad cordobesa la distinción 26 de abril, el máximo reconocimiento que anualmente otorga el Consistorio.
RTVE ofrece en directo este jueves la misa funeral en memoria de los fallecidos en Adamuz
RTVE emitirá en directo este jueves 29 de enero la misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo 18 de enero, presidida por los Reyes y organizada por el Obispado de Huelva.
El especial informativo comenzará minutos antes de las 18.00 horas para ofrecer el acto íntegro y en directo en 'La 1' y 'Canal 24 horas' de forma simultánea. Lo presentarán la directora del 'Telediario 2', Pepa Bueno, desde Madrid, y Diego Garcés, director del centro territorial de RTVE en Andalucía, desde Huelva.
Un fallo en el drenaje y un mantenimiento deficiente, factores tras la caída del muro de Barcelona
Qué hizo desmoronarse el muro de Gelida (Barcelona) que mató a un maquinista y desató la crisis aguda en que la red de Rodalies se ha visto inmersa esta última semana? A falta de que un informe definitivo determine las causas, dos ingenieros consultados por EL PERIÓDICO coinciden en que un hipotético fallo del sistema de desagüe de la pared por la erosión del agua acumulada y un potencial mantenimiento deficiente, unido a un plan de revisiones quizá mejorable, se intuyen como causas posibles para explicar el derrumbe que aplastó la cabina de un tren de Rodalies el martes 20 de enero. (Seguir leyendo)
