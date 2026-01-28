Investigación
Detenido el dueño de un bar en Valencia por instalar cámaras ocultas en los aseos
Grababa durante las 24 horas a los clientes del local y han sido intervenidas dos cámaras y cinco discos duros
Josep Camacho
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por instalar cámaras de videovigilancia ocultas en los aseos de su bar, en la localidad valenciana de l'Alqueria de la Comtessa. Espiaba a sus clientes durante todo el horario comercial. Se desconoce el número total de víctimas a las que podría haber grabado hasta el completo análisis de los más de 5TB de almacenamiento de imágenes. Han sido intervenidas dos cámaras y cinco discos duros.
Los agentes tuvieron conocimiento a través de una persona que denunció en la aplicación Alertcops la existencia de cámaras ocultas en los baños de un bar. Una vez desplazados hasta el lugar y tras realizar una inspección se pudo verificar que había dos cámaras instaladas que grababan durante las 24 horas y conectadas a un ordenador que las almacenaba en varios discos duros.
El responsable del bar, un hombre de 48 años, fue detenido por un supuesto delito continuado contra la intimidad de las personas. La investigación la llevan guardias civiles del Puesto Principal de Oliva y sigue abierta a la espera de analizar todas las imágenes almacenadas y localizar a más víctimas. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a una leyenda del CD Tenerife Femenino
- El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
- Bambones, pletóricos en la primera fase de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Cruz convertirá el abandonado inmueble del barranco de Santos en 'la casa de la industria creativa
- Rosela, que nació hace 17 días escuchando Bambones, la 'componente' más joven de Chaladas en el concurso del Carnaval de Tenerife
- El restaurante de Tenerife que muchos consideran el mejor de la isla según sus reseñas: 'el sitio es especialista en carnes
- Mari Jose tiene nuevo equipo después de desvincularse del Tenerife Femenino
- Un conductor se juega la vida y la de los demás con adelantamientos prohibidos en la TF-5