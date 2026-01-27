Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente expresa su "sorpresa" por las dudas del presidente de CIAF sobre la renovación de la vía

Los servicios a abordo de Renfe también convocan huelga del 9 al 11 de febrero

Los sindicatos USO, UGT y CCCO han presentado una convocatoria de huelga en la empresa privada Serveo, que presta servicios de atención y restauración a bordo de los trenes Renfe y de logística, en tierra y oficinas de Adif, entre el 9 y 11 de febrero, de forma coordinada con el resto del sector ferroviario. La iniciativa en Serveo se suma a la huelga de los maquinistas del sindicato Semaf, también para los días 9, 10 y 11 de febrero tras los accidentes de Adamuz y Gelida. Los convocantes de la huelga en Serveo exigen medidas de seguridad y formación, para una plantilla (Renfe y Adif) de 1.700 personas, que aumenta en determinados meses del año por una mayor afluencia de trenes y viajeros.