En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente expresa su "sorpresa" por las dudas del presidente de CIAF sobre la renovación de la vía
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
La Audiencia Nacional consulta si es competente para investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe si es competente para investigar una denuncia presentada por una organización contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba). Como es habitual, el magistrado ha incoado diligencias previas tras recibir la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia y ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe sobre si este órgano judicial es competente para abrir una investigación, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
Los servicios a abordo de Renfe también convocan huelga del 9 al 11 de febrero
Los sindicatos USO, UGT y CCCO han presentado una convocatoria de huelga en la empresa privada Serveo, que presta servicios de atención y restauración a bordo de los trenes Renfe y de logística, en tierra y oficinas de Adif, entre el 9 y 11 de febrero, de forma coordinada con el resto del sector ferroviario. La iniciativa en Serveo se suma a la huelga de los maquinistas del sindicato Semaf, también para los días 9, 10 y 11 de febrero tras los accidentes de Adamuz y Gelida. Los convocantes de la huelga en Serveo exigen medidas de seguridad y formación, para una plantilla (Renfe y Adif) de 1.700 personas, que aumenta en determinados meses del año por una mayor afluencia de trenes y viajeros.
Las ayudas por víctima
Al desglosar las ayudas, Puente ha detallado que las famlias de los fallecidos recibirán hasta 216.000 euros en un plazo no superior a los tres meses. 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y hasta 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.
Juan Carlos Lozano
Puente anuncia la renovación de la línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona "especialmente en el tramo de Madrid a Calatayud"
"Vamos anticipar a este mismo año la renovación de la línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona, especialmente en el tramo de Madrid a Calatayud", ha adelantado Óscar Puente.
Juan Carlos Lozano
Varios ministros acudirán junto a María Jesús Montero a la misa funeral de Huelva por las víctimas
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que acudirá con los Reyes al funeral de Huelva, estará acompañada de otros ministros, según ha avanzado Elma Saiz, sin concretar quiénes serán.
Juan Carlos Lozano
"Tenemos un sistema ferroviario de los más seguros de Europa"
"Tenemos un sistema ferroviario de los más seguros de Europa y vamos a tratar de mejorarlo aprendiendo de lo que pase", ha expuesto el minisrto de Transportes.
Juan Carlos Lozano
Puente dice que "le produce sorpresa" las dudas sobre la renovación de la vía expresadas por el presidente de la comisión que investiga el siniestro
"Que el presidente de la comisión de investigación manifieste sorpresa sobre la renovación integral de la vía a mí sí que me produce sorpresa, pero no quiero entrar en ningún debate con él", ha asegurado Puente, que sigue dando exlicaciones en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Juan Carlos Lozano
"Estoy en el puente de mando, no en ningún reservado"
"Estoy en el puente de mando, no en ningún reservado", ha remarcado Puente para defender su gestión.
Juan Carlos Lozano
Puente aplaza la asunción de responsabilidades "en Adif y Renfe" para cuando existan "elementos suficientes de juicio"
"La asunción de responsabilidades en Adif y Renfe por el accidente de Adamuz se tomarán cuando tengamos elementos suficientes de juicio", argumenta Óscar Puente.
Juan Carlos Lozano
Puente promete cambios normativos para abonar anticipadamente las indemnizaciones
En paralelo, Puente promete cambios normativos para articular un mecanismo en el que Estado pueda abonar anticipadamente las indemnizaciones en caso de accidente.
