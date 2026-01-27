Detenido un hombre en Córdoba por la muerte por estrangulamiento de su hija, de 30 años

Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras matar presuntamente a su hija en el barrio de Ciudad Jardín, según ha adelantado COPE y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional. El suceso se ha producido en un edificio de seis plantas de la calle Villa de Rota.

Dichas fuentes han informado de que la muerte violenta tuvo lugar la noche del lunes en torno a las 22.00 horas y actualmente están abiertas todas las líneas de investigación, si bien "se descarta que haya sido por violencia de género. Tanto el padre como la hija son mayores de edad. El padre se encuentra hospitalizado, ya que resultó herido, si bien la Policía Nacional no ha confirmado que hubiera intento de suicidio.

Fuentes de Emergencias 112 han indicado que recibieron el primer aviso a las 21.45 horas por una persona que alertaba de la presencia de un hombre con una herida autoinfligida con arma blanca en el abdomen, lo que requirió intervención de sanitarios y posterior traslado a centro hospitalario. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota. También indicaban que había una mujer de 30 años en el inmueble, que fue evacuada a Urgencias y que resultó ser su hija, fallecida según ha podido confirmar este periódico por estrangulamiento. Se desconoce el estado en el que se encuentra el padre.

Sin incidentes previos

Según los vecinos, el hombre -que se encontraba separado de la madre de la víctima- se había trasladado desde Huelva a Córdoba y vivía de alquiler en el bajo del edificio desde hace unos meses. Al parecer, se habría venido a Córdoba para estar con la hija, que sufría autismo.

En el edificio, la mayoría de los consultados aseguran que los conocían poco y que no oyeron ruido antes de que llegaran las ambulancias y los coches de la Policía Nacional. Algunos ni siquiera salieron al portal para ver lo que pasaba y hay quienes se han enterado de lo ocurrido por la mañana al ver a los medios de comunicación en la puerta.