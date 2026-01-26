En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se hizo 58 días antes, un lapso "normal"
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Puente comparecerá el jueves en el Senado para dar explicaciones tras los accidentes ferroviarios
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, va a comparecer este jueves 29 de enero en el Senado para informar sobre los últimos accidentes de tren. El PP registró este mismo lunes las comparecencias urgentes en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, del ministro y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo el Gobierno ha decidido que sea Puente quien acuda a responder este jueves al Senado, ya que tiene la capacidad de elegir qué miembro del Gobierno acude a contestar al Parlamento.
Transportes confirma que la ampliación del contrato del AVE a La Meca se mantiene
La ampliación del contrato de alta velocidad en Arabia Saudí entre las ciudades de Medina y La Meca, prestado por un consorcio integrado por doce empresas españolas (Renfe entre ellas) y dos saudíes, se mantiene según lo previsto, según ha confirmado el Ministerio de Transportes. Aunque la firma oficial de esa ampliación, que estaba prevista para la semana pasada, se tuvo que cancelar tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, desde el ministerio aseguran que esa "lógica" suspensión "no interfiere en ningún caso en el proyecto y en la ampliación del contrato de operación".
El PSOE cierra filas con la gestión "rigurosa" de Puente frente a los "bulos" de PP
El PSOE en bloque ha cerrado filas en apoyo de la gestión "rigurosa y transparente" que está haciendo el ministro de Transportes, Óscar Puente, de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y de la situación caótica de Rodalias frente a "los bulos, disparates y desinformación" que arroja el PP. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta todos los dirigentes que han intervenido este lunes en la ejecutiva federal del PSOE han expresado su respaldo al ministro de Transportes, según ha asegurado la portavoz socialista, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido.
Miguel Ángel Rodríguez
Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso por los accidentes en Adamuz y en Gelida
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas. La pasada semana, el jefe del Ejecutivo registró en la Cámara Baja una iniciativa para comparecer a petición propia sobre "los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario" y la fecha escogida será el miércoles 11, en el primer pleno ordinario de este año.
El Gobierno asturiano defiende que ArcelorMittal es una empresa "consolidada"
El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, el socialista Guillermo Peláez, ha resaltado este lunes que ArcelorMittal, fabricante del acero con el que se remodelaron las vías de Adamuz, es una empresa consolidada y que ha manifestado su interés en colaborar con la investigación sobre el accidente ferroviario producido el 18 de enero. Peláez ha sido preguntado por las informaciones que señalan a la compañía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Queremos desde el Gobierno del Principado de Asturias ser muy prudentes por respecto a las víctimas, a sus familias, a sus amistades. Y no vamos a hacer ningún tipo de valoración sobre lo que son informes todavía provisionales", ha comentado.
Sumar defiende que Puente está "dando la cara" y critica que el PP busca rédito electoral
La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha defendido que el ministro de Transporte, Óscar Puente, está "dando la cara" a la hora de dar explicaciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha cargado contra PP y Vox, a los que acusan de tratar de conseguir rédito electoral con la tragedia. En rueda de prensa este lunes en Madrid, Hernández ha destacado que hay una investigación en marcha para esclarecer este suceso con la que hay que ser respetuosos, dado que será la que determine si hay o no algún tipo de responsabilidad política.
Bruselas tiene "plena confianza" en que España investigará de forma exhaustiva el accidente
La Comisión Europea ha expresado este lunes su "plena confianza" en que las autoridades españolas llevarán a cabo una investigación "larga y exhaustiva" del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en a la altura del municipio de Adamuz (Córdoba) y que dejó un balance de 45 víctimas mortales y decenas de heridos de diversa consideración. La portavoz comunitaria de Transportes, Anna-Kaisa Itkonen, ha aclarado en una rueda de prensa que Bruselas "no tiene ningún papel" que desempeñar en lo que a investigaciones de accidentes ferroviarios se refiere, porque es una competencia nacional, pero que permanece dispuesta a dar apoyo a las autoridades si lo requieren.
Mañueco afea que Puente compare la gestión del accidente de tren en Adamuz con la gestión de la dana
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que "no es ni mucho menos comparable" la gestión de la dana de Valencia con la del accidente del tren de Adif en Adamuz (Córdoba) en respuesta a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmara que le parecía "ofensiva" la comparación con la gestión de la dana. Durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', recogida por Europa Press, Mañueco ha señalado que "cuando se produce una tragedia como un accidente ferroviario de estas características, no es ni mucho menos comparable con lo que se produce en un fenómeno de la naturaleza".
Adif limita a 160 kilómetros por hora los trenes de alta velocidad entre Ourense-Santiago por lluvia y viento
Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circulan, a diferencia de los regionales, que están suspendidos, a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad gallega. Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan a Europa Press fuentes de Adif.
La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz en Córdoba se traslada al sábado 31
El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado este lunes de que se ha procedido a modificar la fecha y la hora de la misa funeral prevista en la Mezquita-Catedral de Córdoba por las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, con 45 fallecidos. De este modo, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18,00 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras estar inicialmente prevista para el jueves 29. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.
