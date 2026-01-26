Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se hizo 58 días antes, un lapso "normal"

El Gobierno asturiano defiende que ArcelorMittal es una empresa "consolidada"

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, el socialista Guillermo Peláez, ha resaltado este lunes que ArcelorMittal, fabricante del acero con el que se remodelaron las vías de Adamuz, es una empresa consolidada y que ha manifestado su interés en colaborar con la investigación sobre el accidente ferroviario producido el 18 de enero. Peláez ha sido preguntado por las informaciones que señalan a la compañía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Queremos desde el Gobierno del Principado de Asturias ser muy prudentes por respecto a las víctimas, a sus familias, a sus amistades. Y no vamos a hacer ningún tipo de valoración sobre lo que son informes todavía provisionales", ha comentado.