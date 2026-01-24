Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio de A Coruña

Un hombre efectuó varios disparos en el mediodía de este sábado con una pistola de aire comprimido en el número 16 de la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas. Los tiros fueron a parar la fachada del edificio número 9 de la calle Comercio, situado frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso. Ese inmueble se encuentra desocupado salvo en una de las viviendas y tiene todas las ventanas cubiertas con plásticos.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas, aunque no fue detenido, según fuentes policiales, que a última hora de la tarde de este sábado señalaron que la investigación de los hechos permanece abierta y probablemente continúe este domingo.

Otras fuentes policiales indicaron que el individuo es conocido como El Lejías debido a que fue legionario y que al llegar los agentes dejó la pistola en el rellano de la escalera y se introdujo en su domicilio, de donde dijo que no saldría hasta que llegara su abogada.

Testigos de los hechos afirman que los disparos se produjeron en torno al mediodía y que quien los efectuó estaba acompañado de otra persona, así como que la Policía Nacional llegó al lugar sobre las 13.20 horas y se llevó a este segundo hombre, que habría vivido en el barrio hace años, aunque fuentes del cuerpo policial señalan que no hay ninguna persona detenida.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán. / LOC

La Policía Local acordonó la calle Vila de Cee y los cruces con las aledañas, mientras la Policía Nacional envió al lugar una unidad de los Grupos de Operaciones Especiales, dotados de equipos como un ariete para derribar la puerta de la vivienda y un escudo para protegerse de un posible ataque del hombre. El despliegue de los agentes generó la alarma en el barrio, donde los vecinos se agolparon en las inmediaciones del inmueble para intentar averiguar lo que pasaba.

La incertidumbre caracterizó la espera mientras se esperaba la resolución del incidente, ya que algunos vecinos afirmaban que antes de los disparos se había producido una pelea en la calle, aunque posteriormente se descartó que hubiera sucedido. También hubo confusión sobre el edificio contra el que se efectuaron los disparos, ya que en un principio se dijo que había sido el situado justo enfrente del que contiene la vivienda de su autor, el número 17 de la calle Vila de Cee, pero fue el contiguo.