En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Óscar Puente: "Todas las víctimas han sido ya trasladadas y el número de fallecidos, por el momento se cifra en 21"
Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Puente considera "raro" el accidente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura.
May Mariño
Puente evita especular sobre las causas
Puente no quiso apuntar a una causa concreta oara evitar una especulación. Remarca que la vía fue actualizada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías"
La frases de Óscar Puente
La frases destacadas de la comparecencia del ministro Óscar Puente sobre el accidente de trenes en Córdoba:
- "Todas las víctimas han sido ya trasladadas y la cifra de fallecidos, por el momento se cifra en 21"
- "El tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada. El accidente es tremendamente extraño. Es en una recta"
- "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido"
- "Quiero mandar mis condolencias a las víctimas"
- "Se habla de 30 heridos de cierta de gravedad, que ya han sido todos trasladados a centros hospitalarios"
- "He estado en contacto con el presidente del Gobierno desde el primer momento"
- "El Alvia, que es el que se lleva la peor parte en sus dos primeras unidades donde viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda"
Comparece Puente para dar información sobre el accidente ferroviario
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios para dar información sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).
Casi todos los ministros cancelan su agenda de este lunes
Casi todos los ministros del Gobierno, al igual que el presidente, Pedro Sánchez, han cancelado los actos que tenían programados para este lunes por el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha provocado decenas de muertos y centenares de heridos.
Según figura en la página web de Moncloa, tanto Sánchez, como la mayor parte de sus ministros, han suspendido su agenda, salvo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que mantiene su reunión con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para abordar la situación laboral del sector turístico y un encuentro por videoconferencia con la ministra del Departamento de Relaciones Institucionales de la República Federativa de Brasil, Gleisi Hoffmann.
Puente comparecerá a las 00.45 horas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atenderá a los medios a las 00.45 horas para dar información sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).
Puente comparecerá en el Edificio H24 Adif en Madrid para dar detalles e información sobre el descarrilamiento de dos trenes en el término municipal cordobés de Adamuz que ha provocado más de 20 fallecidos y más de 70 heridos, con seis muy graves y cinco graves, según las cifras hasta las 23.30 horas de este domingo.
Fernando Clavijo: "El pueblo canario está con Andalucía"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado esta noche su cariño y solidaridad con los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), las víctimas y sus familias.
"El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente", ha escrito Clavijo en su cuenta de la red social X.
Mariano Alonso Freire
El PP suspende su agenda
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ordena a todas las direcciones autonómicas y provinciales del partido que suspendan toda su agenda de este lunes en señal de duelo. Una directriz que ha realizado con un mensaje del secretario general de los populares, Miguel Tellado, a un grupo interno con los secretarios generales autonómicos, a las 23:38 de este domingo.
Juan José Fernández
Despliegue de Cruz Roja
La Cruz Roja ha desplegado ocho ambulancias medicalizadas de primer nivel especializadas para grandes siniestros, de sus bases de Córdoba, Jaén y Granada, para participar en el transporte de heridos del accidente ferroviario de Adamuz. El hospital de referencia para el siniestro con el que están trabajando es el Hospital Universitario Reina Sofía, si bien están recibiendo instrucciones para derivar heridos a otras clínicas de la ciudad andaluza.
Juanma Moreno se dirige a Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dirige hacia la localidad cordobesa de Adamuz para conocer "in situ" la situación tras el accidente de trenes en el que han muerto más de 20 personas y ha causado decenas de heridos.
En la red social X, Moreno ha señalado que quiere "estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario"
Además, ha dado las gracias a todos los equipos de emergencias, voluntarios y vecinos por "su entrega y ayuda".
