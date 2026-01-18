Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan por mar y aire al tripulante de un velero a la deriva que salió de Gandía

La mujer del tripulante denunció su desaparición el viernes a mediodía y horas más tarde el hombre pudo contactar con Emergencias para informar de que estaba sin motor ni radio

Barcos de la Guardia Civil en las tareas de búsqueda de un varón desaparecido en el mar

Barcos de la Guardia Civil en las tareas de búsqueda de un varón desaparecido en el mar / Salvamento Marítimo

Claudio Moreno

Gandía

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llevan dos días buscando al tripulante de un velero que navegaba desde la localidad valenciana de Gandía a la alicantina de Guardamar del Segura y ha quedado a la deriva sin motor ni radio. El hombre al frente de la embarcación, con nueve metros de eslora y nombre Admirante, partió en la mañana del jueves 15 de enero y mantuvo comunicación con su mujer hasta la noche de ese mismo día, cuando se perdió el contacto.

Fue ella quien dio la voz de alarma este viernes por la mañana y alertó de que su marido no tenía grandes conocimientos de navegación. Salvamento Marítimo activó la búsqueda y avisó a los puertos de la zona, clubes náuticos y profesionales del mar para sumar recursos al operativo.

La mujer denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil ayer a mediodía y horas más tarde, en torno a las 22 horas, el hombre pudo contactar con el 112 de Emergencias para pedir auxilio. Fue entonces cuando comunicó que estaba a la deriva sin motor ni radio, anclado para frenar el desplazamiento.

No pudo dar sin embargo su posición concreta porque se quedó sin batería en el teléfono móvil. Salvamento Marítimo y Guardia Civil siguen intentando cuadrar su ubicación con un amplio dispositivo.

En concreto, los equipos de rescate cuentan con la ayuda de una patrullera de la Guardia Civil y varios helicópteros. Según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Levante-EMV, uno de ellos continúa en estos momentos sobrevolando la zona para intentar dar con el barón. La búsqueda inicialmente costera ha ampliado su perímetro hacia el norte y el sur en un radio cada vez más amplio. La Guardia Civil también cuenta con una red de radares costeros.

