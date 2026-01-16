Investigación de los Mossos
Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación tras conocer el relato de la mujer
Eduard Font Badia
Los Mossos d'Esquadra están investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual de un grupo de hombres a una mujer en la madrugada del día 9 al 10 de enero en Navàs (Barcelona). La policía ha interrogado a los presuntos implicados y mantiene el caso abierto con el objetivo de recabar el mayor volumen de información posible.
El relato de la mujer ha sido el desencadenante de las diligencias. Según ella, sufrió una agresión de carácter sexual en esta población de la comarca del Bages,a 25 kilómetros de Manresa (Barcelona). Al conocer la identidad de los hombres, los Mossos quisieron escuchar su versión de los hechos. Aunque la investigación sigue su curso, no consta que se haya practicado ninguna detención.
Los agentes están actuando con la máxima prudencia y aplicando todas las garantías para respetar los derechos de las personas que presuntamente vivieron este episodio. Como es habitual en estas situaciones, los Mossos recopilarán todas las pruebas posibles para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Tenerife pide 700.000 euros por poner apellido comercial al Heliodoro Rodríguez López
- Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña
- Tenerife reserva cuatro millones de euros para los semáforos en la TF-5
- La Aemet pronostica una jornada con ascensos de temperaturas máximas en las cumbres de Tenerife, pero no descarta heladas
- Santa Cruz de Tenerife ‘correrá’ para regular las restricciones al tráfico antes de junio
- Santa Cruz revisará los pozos del macizo de Anaga ante la sospecha de contaminación de los acuíferos de la que alerta el PSOE
- El 'barco fantasma' Agate mantiene en alerta al Atlántico tras permanecer a la deriva al sur de Tenerife
- Obras de emergencia en un campo de fútbol de Santa Cruz para garantizar la seguridad