La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado "toda la vida"

Fue la última paliza, pero no la única. Hubo más, según contó la propia víctima, cuando todavía le quedaba un hálito de vida. Carmen Díaz, la mujer de 78 años que murió este lunes como consecuencia de la brutal paliza que le propinó su marido días antes, no era la primera vez que sufría violencia por parte de la persona con la que se casó y vivió hasta el final de sus días. Ella misma contó el jueves, cuando fue auxiliada y trasladada al hospital, que su marido la "había maltratado toda la vida", según ha podido saber este diario.

Varios radiopatrullas de la Policía Nacional acudieron al domicilio familiar, en La Picuriña, alertados por una vecina que escuchó los gritos. En la vivienda estaba la mujer, muy malherida, pero consciente, y su marido, que fue detenido, aunque posteriormente puesto en libertad. Carmen fue trasladada al Hospital Universitario inmediatamente y la madrugada del sábado le dieron el alta y regresó a su casa. El domingo volvió al centro hospitalario. Su hijo se la encontró en el suelo cuando fue a verla. El lunes a las 21.00 horas murió.

La autopsia

Carmen Díaz falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió por la brutal paliza. Así lo ha confirmado la autopsia, según manifestó ayer la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés. La subdelegada apuntó que el Ministerio de Justicia no señala que ha sido un caso de violencia de género hasta que la autopsia corrobora los motivos del fallecimiento. Es decir, Carmen murió a consecuencia de los golpes que recibió por parte de quien ya está en la cárcel.

La subdelegada del Gobierno participó en un minuto de silencio convocado en la Delegación del Gobierno por el asesinato de Carmen. "Son cuatro mujeres asesinadas este año 2026, a las alturas que estamos, a día 14, la lacra de la violencia de género sigue existiendo". En la concentración estuvieron además el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, miembros de su equipo de gobierno, y la portavoz municipal socialista, Silvia González. También asistió el hijo del matrimonio, al que se acercaron a dar el pésame algunos que conocían de quién se trataba.

La subdelegada confirmó que Carmen Díaz no constaba en el sistema Viogén de protección de víctimas de violencia de género, pues no existían denuncias previas a este episodio violento.

En Extremadura es la primera víctima de violencia de género. El año pasado, 2025, hubo tres. No había precedentes. "Empezamos muy mal, muy pronto y esperemos que sea la última vez que nos reunimos para esto en Extremadura este año", ha manifestado.

Cortés recordó que fueron los vecinos los que avisaron de que había una pelea en el domicilio del matrimonio. "Es muy importante que el entorno que detecte que hay un problema de violencia lo denuncie, ponga los medios a disposición de la víctima para denunciarlo y también hay que insistir en la colaboración institucional.

Concentración del 8M

Por la mañana, un minuto de silencio y por la tarde, un "grito de rabia". La Plataforma 8M de Badajoz convocó a las ocho una concentración frente a la Delegación del Gobierno, a la que acudieron unas 80 personas, sobre todo mujeres. "No queremos minutos de silencio, llevamos silenciadas demasiado tiempo", defendió Cristina, en nombre de la plataforma. Isabel Franco, de Mujeres Progresistas, dijo que con la violencia machista «sobran palabras y faltan acciones", de los gobiernos y de los partidos políticos. Mientras que Esther Párraga cogió el megáfono para hacer un llamamiento a la movilización social, todos los 25 de cada mes. La concentración terminó con un grito unánime.