La Rioja
Hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño
"Todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria", apunta la Policía Nacional
EP
LOGROÑO
La Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una joven de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.
Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".
- Un accidente colapsa el norte de Tenerife: colas en la TF-5, la TF-21 y la TF-217
- Un aparatoso accidente en Tenerife provoca el corte de la autopista del Sur
- El partido de CD Tenerife contra el CF Talavera que se juega hoy se podrá ver gratis: horario y dónde seguir este encuentro por TV y el móvil
- El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de la llegada de un frente atlántico a Tenerife en los próximos días: 'Canarias quedará al margen de lo peor
- El papa León XIV prepara su primer viaje a España con parada en Tenerife
- Santa Cruz, la ciudad con mejor calidad del aire y la que más cumple con Europa
- Los grandes ausentes del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- El Púlpito, en La Laguna, espera por la reposición de una barrera para poner freno al motocross y el 4x4