Muere tiroteado un hombre en Getafe y la Policía Nacional investiga un posible ajuste de cuentas

Un hombre de 42 años ha fallecido este viernes por arma de fuego en un domicilio de la calle Ramón Rubial en Getafe. El suceso ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando el CIMACC-091 alertó a la Policía Nacional sobre un hombre herido por disparos. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que la víctima ya había fallecido debido a las heridas sufridas.

Además de la víctima mortal, un hombre de 27 años fue atendido por SUMMA 112 debido a un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado al Hospital Severo Ochoa para su tratamiento.

La Jefatura Superior de Policía ha indicado que el incidente podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque no se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen. Agentes del Grupo VI de Homicidios y el grupo DEVI (Delitos Violentos) se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.