En Ciempozuelos
Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Madrid
EFE
Un hombre de 56 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda registrado en el municipio madrileño de Ciempozuelos.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a la llegada de los bomberos el fuego se encontraba muy desarrollado y el humo afectaba a toda la casa.
Como ha precisado el jefe superior de Bomberos, Agustín Rodríguez, los efectivos rescataron inconsciente en la primera planta del inmueble al varón, que presentaba una grave inhalación de humo.
El jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane, ha indicado que a la una de la madrugada recibieron el aviso de que había un incendio en una vivienda ubicada en la calle Estrella de Ciempozuelos.
Después de que los bomberos extrajeran de la vivienda al hombre, los sanitarios comprobaron que sufría una parada cardiorespiratoria y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos.
A pesar de ello, finalmente confirmaron el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio.
- Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana
- Los chicharreros, reacios a pagar por aparcar en la calle: Santa Cruz finaliza la segunda consulta pública de las zonas verdes y azules
- Santa Cruz recupera el hotel de la Rambla: el Contemporáneo se abre a la ciudad con tardeos, fiestas temáticas y restaurante
- El partido de CD Tenerife contra el CF Talavera de mañana se podrá ver gratis: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y el móvil
- Las obras de La Laguna para 2026: el barranco de La Carnicería será la prioritaria con 2,5 millones
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife arranca en una semana
- Ya hay nombres sobre la mesa para reforzar al CD Tenerife en el mercado de enero
- Narcotráfico en Tenerife: un Popeye lleno de metanfetamina revela una red con raíces en México