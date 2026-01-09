España detiene a 34 personas relacionadas con la banda criminal internacional Black Axe

La Policía Nacional española, en colaboración con la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera (Alemania) y con el apoyo de Europol, ha detenido a 34 personas en el marco de una operación contra la organización criminal internacional Black Axe, indicó en un comunicado la Oficina Europea de Cooperación Policial.

Europol, con sede en La Haya, afirmó que la acción de la policía española ha dado lugar a “importantes perturbaciones” en las actividades del grupo, que definió como “muy estructurado y jerárquico”, que es originario de Nigeria y tiene presencia en decenas de países de todo el mundo.

El núcleo del grupo de sospechosos detenidos está formado por diez personas de nacionalidad nigeriana, precisó.

Esta red criminal es conocida por su participación en una amplia gama de actividades delictivas, entre las que se incluyen el fraude cibernético, el tráfico de drogas, la trata de personas y la prostitución, el secuestro, el robo a mano armada y las prácticas espirituales fraudulentas.

Se estima que los ingresos anuales del grupo por actividades delictivas ascienden a miles de millones de euros, generados a través de numerosas operaciones a pequeña escala que, en conjunto, tienen un impacto significativo, indicó Europol.

De las 34 personas detenidas, 28 fueron arrestadas en Sevilla, tres en Madrid, dos en Málaga y una en Barcelona.

Los investigadores creen que la red criminal es responsable de un fraude que ha causado daños por valor de más de 5,93 millones de euros. Durante la operación, las autoridades han congelado 119.352 euros en cuentas bancarias y se han incautado de 66.403 euros en efectivo durante los registros domiciliarios.

Europol detalló que la colaboración transfronteriza entre Alemania y España incluyó el apoyo analítico a los investigadores españoles, el intercambio de información y el despliegue de dos agentes alemanes sobre el terreno durante la jornada de actuación.

La operación se centró en el núcleo de la red de delincuencia organizada, que recluta a “mulas” en zonas empobrecidas con altas tasas de desempleo; la mayoría de estas personas vulnerables son de nacionalidad española y habían sido explotadas para facilitar las actividades delictivas de la red.

Esta operación contó con el apoyo de Europol a través de una serie de servicios, entre los que se incluyen el análisis de información, una reunión sobre datos celebrada en Madrid y apoyo in situ.

La agencia europea elaboró además un mapa de la estructura del grupo en los distintos países y facilitó la centralización de la información, el intercambio de paquetes de inteligencia pertinentes y el apoyo a las investigaciones nacionales coordinadas.

Black Axe, vinculado formalmente al Movimiento Neo-Negro de África, es un grupo altamente estructurado y jerárquico con presencia global que divide su territorio en aproximadamente 60 zonas en Nigeria y 35 en el extranjero, con unos 200 miembros por zona.

En total, la organización cuenta con unos 30.000 miembros registrados y un sinfín de personas afiliadas.

El grupo impone códigos de conducta estrictos, iniciaciones violentas y ritualistas y prácticas espirituales.