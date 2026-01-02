Investigación
Muere un hombre de 53 años intoxicado por monóxido de carbono en una vivienda de Cáceres
Una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al hospital en un caso ocurrido en un domicilio de la localidad de Ceclavín
Eduardo Villanueva
Un hombre de 53 años ha muerto y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.
Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.
Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.
Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.
- La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
- Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
- Sigue en directo el paso de la borrasca Francis por Tenerife: alerta en todas las Islas
- La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
- El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
- De las uvas en familia a la plaza de España con 'olor' de Carnaval: así arrancan los tinerfeños el 2026
- Apuntan con un puntero láser a un avión que salía de Tenerife
- Brunelli’s Steakhouse, el restaurante de Tenerife que conquistó a William Levy